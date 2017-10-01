Разменные портреты

Источник: AP 2017

Горячая тема для США — история с изображениями на долларовых купюрах. Администрация Обамы сначала хотела убрать с денег Александра Гамильтона, потом — Эндрю Джексона. Администрация Трампа этот вопрос тоже не игнорирует, однако никого убирать не спешит.

Расовый вопрос

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="1fbf73be-878b-49bf-b17b-283abd179ae2" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка. Гарриет Табмен

Внешний вид американских банкнот не менялся с 1929 года.

Администрация президента Барака Обамы решила проявить новаторский подход в купюрном вопросе. Сначала она предложила поместить на банкноте в $10 портрет Гарриет Табмен — чернокожей рабыни, видного деятеля движения за освобождение рабов, героини Войны Севера и Юга.

При этом администрацию, представляющую Демократическую партию, не смутило, что Табмен была членом Республиканской партии.

Воинствующий аболиционизм в США развивался с начала 1830-х годов, когда стало ясно, что идея репатриировать чернокожих рабов в Западную Африку провалилась.

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К 1831 году переселились только 1420 человек — в Либерию, и число переселяющихся быстро сокращалось. В 1833 году два нью-йоркских предпринимателя — Артур и Льюис Таппаны — организовали Американское общество против рабства. С ними сотрудничал Теодор Вельд, чей трактат 1839 года «Американское рабство как оно есть» побудил Гарриет Бичер-Стоу написать книгу «Хижина дяди Тома».

Аболиционистское движение в северных штатах набирало силу, его участники перешли от пропаганды к активным действиям. Так, была построена подземная железная дорога, которая доставляла бежавших рабов на территорию, где рабства не было. И самым известным из так называемых кондукторов этой дороги была упомянутая Гарриет Табмен, уроженка штата Мэриленд, которая сама бежала от рабства в 1849 году.

Охотников за беглыми рабами, появившихся на территории северных штатов, встречали там крайне негостеприимно; в Бостоне, например, разъяренная толпа отбила у охотников захваченного раба — это был первый случай такого рода. А в Канзасе в 1854 году разразилась настоящая битва аболиционистов с радикально настроенными южанами. Можно сказать, что Гражданская война в США началась именно тогда. И символом противостояния стала как раз деятельность Гарриет Табмен.

Черная неблагодарность

<script type="text/javascript" src="//cdn.playbuzz.com/widget/feed.js"></script> <div class="pb_feed" data-embed-by="991ec0bc-9d45-4231-9131-8d97e741cf46" data-item="f51b295d-5fb6-41b3-bc00-3352a8ce5ab7" data-recommend="false" data-game-info="false" data-comments="false" data-shares="false" data-version="2" ></div> Во время загрузки произошла ошибка. Когда Александр Гамильтон разрабатывал план создания американского доллара, он подошел к делу очень серьезно

Проблема, однако, заключалась в том, что на десятидолларовой купюре изображен не кто-нибудь, а Александр Гамильтон — первый министр финансов США, который, собственно, и создал доллар. Администрация Обамы явно недооценила это обстоятельство, когда предложила заменить Гамильтона на Табмен.

История такова. В североамериканских колониях Англии денежная система была английской — фунты, шиллинги, пенсы. Самих монет из Англии поступало очень мало — пришлось сделать средством платежа скот.

В Виргинии и Мэриленде помимо скота в ходу были бумажные деньги, но номинированы они были в фунтах табака, хранившегося на складах.

В 1690 году в Массачусетсе начался выпуск настоящих бумажных денег, номинированных в фунтах, шиллингах и пенсах, которые именовались кредитными билетами и предназначались для выплаты жалованья служащим колонии.

Колонисты восприняли это вполне благожелательно: напечатанные шиллинги они могли обменять на шиллинги серебряные (с огромной скидкой, естественно).

Затем свои бумажные английские деньги принялись выпускать и другие колонии. Вскоре стало ясно, что напечатано слишком много: кредитные билеты быстро обесценивались. Это породило недоверие колонистов к бумажным деньгам. Английские власти тоже были недовольны, так как английские кредиторы получали от американских должников обесценивающиеся бумажные деньги.

В итоге английский парламент запретил их использование в торговом обороте (в 1751 году — в Новой Англии, а в 1764-м — в остальных колониях).

Колонисты возмутились действиями метрополии — к этому времени у них на руках находилось бумажных денег на £12 млн.

Этот запрет стал одной из причин американской Войны за независимость. Она началась в 1775 году и сопровождалась возобновлением печатания денег в колониях, которые провозгласили себя штатами.

Одновременно приступил к эмиссии Континентальный конгресс — руководящий орган объединившихся в войне штатов. При этом отдельные штаты, например Массачусетс, номинировали свои купюры в английской валюте, а Континентальный конгресс из патриотических соображений печатал банкноты, номинированные в долларах.

Под долларом подразумевалась испанская серебряная монета в восемь реалов, имевшая хождение в колониях из-за нехватки английских монет; она именовалась испанским долларом (слово «доллар» — видоизмененное «талер» — указывало на то, что монета сделана из такого же количества серебра, что и немецкий талер). Бумажные деньги хоть штатов, хоть Конгресса, в чем бы они ни были номинированы, не могли быть обменяны ни на какие монеты, их было напечатано огромное количество, и в конце концов они потеряли всякую цену.

После того как США получили независимость, Александр Гамильтон, министр финансов в администрации президента Джорджа Вашингтона, добился того, что 2 апреля 1792 года Конгресс принял так называемый монетный акт.

Согласно этому закону единственной официальной валютой становился серебряный американский доллар (равный по весу испанскому доллару — эта монета ходила в США до 1857 года), налаживалась собственная чеканка золотых и серебряных монет, номинированных в этой валюте, и вводилась десятичная система разделения главной денежной единицы на мелкие (в отличие от британской двенадцатеричной).

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Значительную роль в произошедшем сыграло то, что во время Войны за независимость Франция из антибританских соображений предоставила США большое количество золота и серебра, из которого можно было чеканить деньги.

Кроме того, закон разрешал любому гражданину принести на создающийся монетный двор золото и серебро, чтобы из этого металла там сделали монеты.

Закон предусматривал выпуск монет в 1 игл (номинал $10, золото, вес — 17,5 г), $1 (серебро, вес — 27 г), 1 дайм ($0,1, серебро, вес — 2,7 г) и 1 цент ($0,01, медь, вес — 17,1 г). Также оговаривалась зарплата руководителей монетного двора (к слову, это было первое федеральное здание, построенное в Вашингтоне), где чеканились новые монеты. Директору двора выделялся оклад в $2 тыс. в год, то есть он получал почти 4 кг золота.

Покушение на президента Джексона

Осознав, что убрать с американских денег такого человека, как Гамильтон, практически невозможно, администрация Обамы решила реализовать новую идею: заменить портрет не на купюре в $10, а на «двадцатке» — удалить с нее седьмого президента США Эндрю Джексона.

Он пользовался безусловной поддержкой избирателей. Эту поддержку Джексон использовал для стимулирования развития экономики, американский бюджет получал очень значительные средства от косвенных налогов и продажи земли.

Госдолг быстро сокращался и к 1836 году вообще исчез — событие, невиданное в современных государствах ни до того, ни после.

Экономический рост, а также концепция, что государство как таковое должно быть небольшим и близким к народу, обеспечили Эндрю Джексону огромную популярность. В 1832 году он был переизбран на второй срок и положил начало длительному правлению Демократической партии. Можно сказать, что Джексон (или его идеи) управлял Америкой с 1828 года до Гражданской войны. При этом он являлся крупным рабовладельцем и выступал за насильственное переселение индейцев.

В каком-то смысле наличие Эндрю Джексона на американских деньгах может показаться странным.

Став президентом, он прежде всего выступил против существования Центрального банка (притом что этот банк создал Гамильтон с соседней купюры). Джексон настаивал, что надзор Конгресса над Центробанком недостаточен и что Центробанк вообще слишком влиятелен. Как-то он сказал своему преемнику на президентском посту Мартину Ван Бюрену (который стал восьмым президентом США исключительно потому, что Джексон, пользуясь своей исключительной популярностью, его рекламировал): «Банк хочет убить меня, но это я убью банк».

И Джексон действительно это сделал, просто наложив вето на решение Конгресса продлить Центробанку лицензию. Для чего пришлось преодолеть сопротивление конгрессменов, судебных властей и двух собственных министров финансов.

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После этого наступил период удивительного разнообразия картинок на банкнотах. Там были президенты, включая Линкольна, генералы, министры финансов, госсекретари, орлы, бизоны и даже Марта Вашингтон — жена первого президента. Кончилось тем, что руководитель валютного бюро США Спенсер Кларк изобразил на банкноте самого себя.

Конгрессу пришлось официально запретить помещать на банкнотах живущих людей, кем бы они ни были.

Руководитель американского валютного бюро Спенсер Кларк, воспользовавшись служебным положением, поместил себя на купюру | Источник: Коммерсантъ-Online

Администрация Обамы просто не успела заменить портрет на 20-долларовой банкноте — все были поглощены подготовкой к выборам. В свою очередь, Дональд Трамп, заняв Белый дом, тоже дал понять, что придает купюрному вопросу первостепенное значение. В недавнем интервью министр финансов США Стивен Мнучин прямо заявил, что пока не заинтересован в смене портретов на банкнотах. Такой консерватизм может объясняться политическими трудностями, с которыми сопряжена подобная операция. Хотя в Британии, например, портреты меняются довольно часто. Так, только что была представлена новая купюра в £20. На ней изображена британская писательница XIX века Джейн Остен.

Боги и герои

Различные изображения, в том числе важных персон, деньги получали с древнейших времен. Персидский царь Дарий (521−485 гг. до н. э.) поделил свою империю на 20 провинций и повелел завоеванным территориям выплачивать дань золотом и серебром. Самой богатой провинцией была Индия, которая платила золотым песком — 360 талантов ежегодно (талант — 25,2 кг). Из полученного золота чеканили распространенную в Малой Азии и Греции монету под названием «статер дарейкос» весом 8,85 г. На ней был изображен коленопреклоненный воин с копьем.

Примерно в 750 году до н. э. в Греции, перенявшей у финикийцев весовую и монетную систему, стали чеканить так называемые эгинские серебряные статеры с изображением черепахи. Отдельные города использовали в монетном деле свою символику — например, Родос отдавал предпочтение розе.

Греческие монеты времен персидских войн (V век до н. э.) более изощренно оформлены и носят изображения богов. Так, на афинской тетрадрахме изображена богиня Афина (на другой стороне — сова, символ мудрости). На изящно сделанной тетрадрахме из фракийского Эноса (примерно 400-й год до н. э.) имеется голова Гермеса. Сиракузские монеты того времени еще более привлекательны внешне: декадрахму украшают прекрасно выполненная голова Персефоны, а также колесница с четырьмя лошадьми.

Афиняне предпочитали видеть на монетах изображения богини Афины и совы | Источник: Коммерсантъ-Online

Греки первоначально пользовались только серебряными монетами и зашли в дроблении валюты так далеко, что самая мелкая монета весила 0,2 г.

Афины имели в международной торговле большой авторитет, так что после их покорения в IV веке до н. э. Филиппом II Македонским афинские монеты стали основой денежной системы созданного им государства. В последние годы царствования благодаря открытию месторождений золота и серебра в распоряжении Филиппа оказались огромные запасы благородных металлов, из которых он повелел изготовить монеты с его изображением и именем.

Таким образом, Филипп может считаться первым политическим деятелем, чье изображение появилось на деньгах.

Завоевавший Афины македонский царь Филипп на афинские монеты поместил свой портрет, добавив к нему всадника | Источник: Коммерсантъ-Online

Его сын Александр Великий изъял из обращения все мелкие монеты — остались только серебряные весом 3,18 г и медные в 11 г. На тетрадрахмах того времени изображены Геракл и Зевс либо сам Александр.

Аттические монеты того периода изготовлялись из почти чистых серебра и золота, были также монеты из электрона — сплава этих металлов. Стоит сказать, что даже в древние времена вследствие человеческой алчности монеты подделывались, подвергались порче — уменьшались в весе, кроме того, в них сокращалось содержание драгоценного металла.

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Уже в 594 году до н. э. афинский законодатель Солон ввел смертную казнь за фальшивомонетничество, так же поступили и другие греческие полисы. Солон, сообщают источники, говорил, что некоторые государства имеют в обращении серебряные монеты с явной примесью свинца и меди. Тем не менее аттические монеты в основном были полновесными и охотно использовались народами сопредельных территорий, в том числе для финансового обеспечения многочисленных войн.

Путь к благородству

Древние римляне на первых порах были бедны и, оставив меновую торговлю, стали пользоваться довольно тяжелыми медными слитками с обозначением веса. В середине V века до н. э. основой денежной системы оставался медный асс, весивший 322,8 г (1 римский фунт), — стоимость местных денег исходила из него. Медные монеты (из сплава меди с оловом и свинцом) имели на одной стороне носовую часть корабля, на другой был изображен тот или иной бог (двуликий Янус, Юпитер, Меркурий). Эта первая римская валюта просуществовала около 200 лет.

На тяжелой медной римской монете портрет отличался двуликостью | Источник: Коммерсантъ-Online

По мере развития торговых отношений с греческими колониями на юге Италии, где вовсю пользовались деньгами из благородных металлов, и после войны с Пирром в Риме созрело решение ввести в обращение более ценную и менее тяжелую монету.

Примерно в 270 году до н. э. законом были учреждены новая — серебряная — валюта и монетный двор при храме Юноны. На одной стороне у новых монет была женская голова в крылатом шлеме, на другой — Диоскуры (божественные близнецы, сыновья Зевса, которые, по легенде, помогли римлянам победить в битве у Регильского озера) верхом на лошадях и в развевающихся плащах, а также надпись Roma.

Вскоре на монетах появилась крылатая богиня победы Виктория на колеснице, запряженной двумя лошадьми. Римская монетная единица — серебряный денарий весом 4,55 г — соответствовала 4,37-граммовой аттической драхме.

Долой свободу!

В стране франков в середине V века династия Меровингов начала чеканить серебряную монету — солид, преимущественно с гербовым щитом (отсюда мнение, что она также называлась шильдинг, позднее — шиллинг). Золотые монеты имели изображения самих Меровингов. Так же было при Каролингах: на монетах красовались Пипин Короткий и Карл Великий.

При последних Каролингах князья по мере того, как они становились независимыми, присваивали себе монетное право. В X веке насчитывались уже тысячи эмитентов. Каждый город, каждый граф и каждый монастырь чеканили собственную серебряную монету. Из фунта серебра получалось 240 денариев, 12 денариев составляли серебряный солид (именно такая система до начала 1970 годов сохранялась в Великобритании: за £1 — 20 шиллингов, за шиллинг —12 пенсов). И, соответственно, каждый руководитель эмиссии изображал на монетах все, что пожелает, — в основном собственный портрет.

Каждый из многочисленного двора, созданного Карлом Великим, впоследствии занялся чеканкой монет с собственным изображением Фото: Leemage / Corbis via Getty Images | Источник: Коммерсантъ-Online

В современном мире такого разнообразия, естественно, нет. Решение об изображении чего-либо на деньгах принимается на самом высоком уровне, что сопровождается порой ожесточенной политической борьбой. О чем и свидетельствует история с портретами на американских долларах.