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11:46 (мск), источник: Sputnik

Таджикские промышленники представят свои товары в Ташкенте в октябре

Выставку планировалось провести в сентябре, однако позже из-за подготовительных процедур ее перенесли на октябрь.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Более 130 таджикских предприятий представят свою продукцию на выставке в Ташкенте, которая пройдет в столице Узбекистана 11—14 октября, сообщает Sputnik Таджикистан.

Договоренность о проведении мероприятия была достигнута в конце прошлого года во время состоявшегося в Душанбе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном.

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В рамках выставки запланирован бизнес-форум с участием предпринимательского сообщества Таджикистана и Узбекистана. Глава Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шариф Саид выразил надежду, что в ходе форума будут достигнуты совместные соглашения и договоренности, которые поспособствуют увеличению взаимного товарооборота двух соседних стран.

Отметим, что ранее мероприятие планировалось на сентябрь, однако позже из-за подготовительных процедур ее перенесли на октябрь. Кроме того, изначально планировалось, что 64 таджикских промышленных компаний представят свою продукцию на выставке-ярмарке, однако теперь количество участников увеличилось.

Напомним, выставка промышленных товаров Узбекистана в Душанбе прошла в апреле этого года. Свою продукцию на ней представили более 160 узбекских производителей.

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