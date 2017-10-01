Таджикские промышленники представят свои товары в Ташкенте в октябре

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Более 130 таджикских предприятий представят свою продукцию на выставке в Ташкенте, которая пройдет в столице Узбекистана 11—14 октября , сообщает Sputnik Таджикистан.

Договоренность о проведении мероприятия была достигнута в конце прошлого года во время состоявшегося в Душанбе заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном.

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В рамках выставки запланирован бизнес-форум с участием предпринимательского сообщества Таджикистана и Узбекистана. Глава Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шариф Саид выразил надежду, что в ходе форума будут достигнуты совместные соглашения и договоренности, которые поспособствуют увеличению взаимного товарооборота двух соседних стран.

Отметим, что ранее мероприятие планировалось на сентябрь, однако позже из-за подготовительных процедур ее перенесли на октябрь. Кроме того, изначально планировалось, что 64 таджикских промышленных компаний представят свою продукцию на выставке-ярмарке, однако теперь количество участников увеличилось.