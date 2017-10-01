Таджикские промышленники представят свои товары в Ташкенте в октябре
Выставку планировалось провести в сентябре, однако позже
Выставку планировалось провести в сентябре, однако позже
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Более 130 таджикских предприятий представят свою продукцию на выставке в Ташкенте, которая пройдет в столице Узбекистана
Договоренность о проведении мероприятия была достигнута в конце прошлого года во время состоявшегося в Душанбе заседания межправительственной комиссии по
В рамках выставки запланирован
Отметим, что ранее мероприятие планировалось на сентябрь, однако позже
Напомним, выставка промышленных товаров Узбекистана в Душанбе прошла в апреле этого года. Свою продукцию на ней представили более 160 узбекских производителей.