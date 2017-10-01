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12:34 (мск), источник: Tengrinews

Цены на бензин в Казахстане: АЗС продают АИ-92 по 150 тенге за литр

Цены на бензин на некоторых казахстанских автозаправках достигли 150 тенге за литр АИ-92, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Так, на заправках Helios бензин марки АИ-92 стоит 150 тенге. АИ-95 в сети продаетcя по 164 тенге. По данным сайта ТОО «Қазмұнайгаз өнімдері», топливо АИ-92 продается по цене 147 тенге. Бензин марки АИ-95 стоит 160 тенге. На АЗС Royal Petrol АИ-92 также стоит 148 тенге. 95-й бензин — 161 тенге. На сайте АЗС Sinooil цена на бензин АИ-92 составляет 146 тенге. АИ-95 обойдется покупателю в 161 тенге. Ранее сообщалось о том, что в Костанае цена бензина марки АИ-92 достигла 155 тенге за литр.

Как сообщают местные автолюбители, как минимум в двух сетях АЗС цена бензина поднялась на несколько тенге. По словам работников автозаправочных, изменения произошли в ночь с 30 сентября на 1 октября.

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