Цены на бензин в Казахстане: АЗС продают АИ-92 по 150 тенге за литр

Так, на заправках Helios бензин марки АИ-92 стоит 150 тенге. АИ-95 в сети продаетcя по 164 тенге. По данным сайта ТОО «Қазмұнайгаз өнімдері», топливо АИ-92 продается по цене 147 тенге. Бензин марки АИ-95 стоит 160 тенге. На АЗС Royal Petrol АИ-92 также стоит 148 тенге. 95-й бензин — 161 тенге. На сайте АЗС Sinooil цена на бензин АИ-92 составляет 146 тенге. АИ-95 обойдется покупателю в 161 тенге. Ранее сообщалось о том, что в Костанае цена бензина марки АИ-92 достигла 155 тенге за литр.