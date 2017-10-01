Изменения маршрутов столичных микроавтобусов вступили в силу
С сегодняшнего дня изменится маршрут 124 микроавтобуса. Он будет сворачивать с улицы Крянгэ на Кока, ехать по улице Василия Лупу, а затем по обычному пути.
С сегодняшнего дня изменится маршрут 124 микроавтобуса. Он будет сворачивать с улицы Крянгэ на Кока, ехать по улице Василия Лупу, а затем по обычному пути.
Изменятся также маршруты микроавтобусов 138, 175, 108.
Кроме того, по просьбе пассажиров, троллейбус № 28, связывающий Ботанику с пригородом Дурлешты, сменит номер на первый. Маршрут его при этом не изменится.