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13:28 (мск), источник: Publika.md

Изменения маршрутов столичных микроавтобусов вступили в силу

С сегодняшнего дня изменится маршрут 124 микроавтобуса. Он будет сворачивать с улицы Крянгэ на Кока, ехать по улице Василия Лупу, а затем по обычному пути.

Источник: Publika.md

Изменятся также маршруты микроавтобусов 138, 175, 108.

Кроме того, по просьбе пассажиров, троллейбус № 28, связывающий Ботанику с пригородом Дурлешты, сменит номер на первый. Маршрут его при этом не изменится.

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