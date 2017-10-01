«ВИМ-Авиа» прекратила полеты в Симферополь и Сочи

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, до 15 октября авиакомпания будет совершать рейсы в города Дальневосточного федерального округа. Пассажиры, купившие билеты на самолеты «ВИМ-Авиа» продолжают их сдавать, и пассажиропоток на внутренних линиях перевозчика «заметно снижается». «В аэропортах России и зарубежья отмечается спокойная обстановка, скоплений ожидающих вылета пассажиров “ВИМ-Авиа” нет», — отметили в Росавиации.

Читайте также Дворкович рассказал о ситуации с клиентами «ВИМ-Авиа» за рубежом

По данным ведомства, в субботу, 30 сентября, «ВИМ-Авиа» выполнила 24 рейса и перевезла 3,3 тыс. человек. В том числе, авиакомпания шестью чартерными рейсами вывезла из турецкого города Анталья 1,9 тыс. россиян. Всего из Турции в Россию в субботу вернулись 5,3 тыс. человек.

Росавиация отмечает, что туристические операторы переоформили клиентов, которые купили билеты на самолеты «ВИМ-Авиа» на октябрь, на рейсы других компаний. «Таким образом, уже в самое ближайшее время завершится программа вывоза туристов из Турции в Россию, чей своевременный вылет был сорван из-за финансовых проблем «ВИМ-Авиа», — отметили в ведомстве.

Ассоциация туроператоров России сообщала, что большая часть российских туристов, которые остались в Турции из-за прекращения работы «ВИМ-Авиа», вернутся на родину до 2 октября.



В понедельник, 25 сентября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» заявила, что прекратит чартерные рейсы и введет у себя антикризисное управление. Воздушный перевозчик является должником перед поставщиками топлива и аэропортами. По данным Ассоциации туроператоров России, «ВИМ-Авиа» должна от 3 млрд до 10 млд руб.