Рустам Минниханов предложил ряду японских институтов сотрудничество с Иннополисом

Перспективные направления сотрудничества Республики Татарстан и института физико-химических исследований РИКЕН (RIKEN) стала темой переговоров Рустама Минниханова с исполнительным директором РИКЕН Суичиро Итакура. С октября 2015 на базе РИКЕН запущена совместная российско-японская разработка систем репетиций хирургических операций на основе реконструкции особенностей пациентов по данным МРТ. Рустам Минниханов, отметил возможности развития кооперации института РИКЕН (RIKEN) и Университета Иннополис.

Вопросы сотрудничества Университета Иннополис и агентства по науке и технологиям Японии JST Рустам Минниханов обсудил с руководством организации. Стороны подняли также вопросы обмена образовательными и научными программами. Президент РТ предложил руководству агентства по науке и технологиям Японии JST посетить Республику Татарстан для подготовки дальнейшего плана взаимодействия.

В ходе встречи с представителями исследовательского института Mitsubishi Рустам Минниханов выразил уверенность, что международный опыт института будет полезен для республики. Президент Татарстана пригласил представителей Института к сотрудничеству с Университетом Иннополис и другими вузами Республики Татарстан.

Завершающей стала встреча Президента РТ с руководством японской фармацевтической компании Rohto Pharmaceutical (Рохто Фармасьютикал). Рустам Минниханов предложил рассмотреть варианты организации сотрудничества совместно с компанией «Татхимфармпрепараты», либо локализацию производства на территории Республики Татарстан.