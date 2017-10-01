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17:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов предложил ряду японских институтов сотрудничество с Иннополисом

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В рамках визита в Японию Рустам Минниханов провел ряд деловых встреч с представителями научных и бизнес-кругов страны, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Перспективные направления сотрудничества Республики Татарстан и института физико-химических исследований РИКЕН (RIKEN) стала темой переговоров Рустама Минниханова с исполнительным директором РИКЕН Суичиро Итакура. С октября 2015 на базе РИКЕН запущена совместная российско-японская разработка систем репетиций хирургических операций на основе реконструкции особенностей пациентов по данным МРТ. Рустам Минниханов, отметил возможности развития кооперации института РИКЕН (RIKEN) и Университета Иннополис.

Вопросы сотрудничества Университета Иннополис и агентства по науке и технологиям Японии JST Рустам Минниханов обсудил с руководством организации. Стороны подняли также вопросы обмена образовательными и научными программами. Президент РТ предложил руководству агентства по науке и технологиям Японии JST посетить Республику Татарстан для подготовки дальнейшего плана взаимодействия.

В ходе встречи с представителями исследовательского института Mitsubishi Рустам Минниханов выразил уверенность, что международный опыт института будет полезен для республики. Президент Татарстана пригласил представителей Института к сотрудничеству с Университетом Иннополис и другими вузами Республики Татарстан.

Завершающей стала встреча Президента РТ с руководством японской фармацевтической компании Rohto Pharmaceutical (Рохто Фармасьютикал). Рустам Минниханов предложил рассмотреть варианты организации сотрудничества совместно с компанией «Татхимфармпрепараты», либо локализацию производства на территории Республики Татарстан.

Деловые встречи прошли в рамках рабочего визита Президента РТ в Японию. Напомним, что в Японию Рустам Минниханов прибыл в составе российской делегации во главе с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Аркадием Дворковичем для участия в международном форуме «Наука и технологии в обществе» (STS-форум).

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