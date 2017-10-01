Рустам Минниханов предложил ряду японских институтов сотрудничество с Иннополисом
(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В рамках визита в Японию Рустам Минниханов провел ряд деловых встреч с представителями научных и
(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). В рамках визита в Японию Рустам Минниханов провел ряд деловых встреч с представителями научных и
Перспективные направления сотрудничества Республики Татарстан и института
Вопросы сотрудничества Университета Иннополис и агентства по науке и технологиям Японии JST Рустам Минниханов обсудил с руководством организации. Стороны подняли также вопросы обмена образовательными и научными программами. Президент РТ предложил руководству агентства по науке и технологиям Японии JST посетить Республику Татарстан для подготовки дальнейшего плана взаимодействия.
В ходе встречи с представителями исследовательского института Mitsubishi Рустам Минниханов выразил уверенность, что международный опыт института будет полезен для республики. Президент Татарстана пригласил представителей Института к сотрудничеству с Университетом Иннополис и другими вузами Республики Татарстан.
Завершающей стала встреча Президента РТ с руководством японской фармацевтической компании Rohto Pharmaceutical (Рохто Фармасьютикал). Рустам Минниханов предложил рассмотреть варианты организации сотрудничества совместно с компанией «Татхимфармпрепараты», либо локализацию производства на территории Республики Татарстан.
Деловые встречи прошли в рамках рабочего визита Президента РТ в Японию. Напомним, что в Японию Рустам Минниханов прибыл в составе российской делегации во главе с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Аркадием Дворковичем для участия в международном форуме «Наука и технологии в обществе» (STS-форум).