Данные кассовых операций будут передаваться в налоговую онлайн

Источник: Kommersant.uz

С 1 января по 30 марта в городах Ташкенте, Нукусе и областных центрах в пилотном режиме будут использованы от 500 до 1000 онлайн-ККМ, чтобы определить нагрузку проводимых наличных расчетов.

С 1 июля в городах Ташкенте, Нукусе и областных центрах все юридические лица при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг обязаны осуществлять наличные денежные расчеты с населением с использованием онлайн-ККМ, говорится в постановлении.

С 1 декабря все юридические и физические лица в обязательном порядке будут использовать онлайн-ККМ при осуществлении наличных денежных расчетов.

В постановлении отмечается, что эти требования не распространяются на отдельные категории юридических и физических лиц, имеющих право осуществлять наличные денежные расчеты без применения ККМ в силу специфики своей деятельности, а также действующих в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, не охваченных телеком-сетями.

До 1 декабря 2017 года в Узбекистане будет налажено серийное производство онлайн-ККМ с возможностью приобретения их в рассрочку.