Данные кассовых операций будут передаваться в налоговую онлайн
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 сентября подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию применения
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 сентября подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию применения
С 1 января по 30 марта в городах Ташкенте, Нукусе и областных центрах в пилотном режиме будут использованы от 500 до 1000
С 1 июля в городах Ташкенте, Нукусе и областных центрах все юридические лица при реализации товаров, выполнении работ и оказании услуг обязаны осуществлять наличные денежные расчеты с населением с использованием
С 1 декабря все юридические и физические лица в обязательном порядке будут использовать
В постановлении отмечается, что эти требования не распространяются на отдельные категории юридических и физических лиц, имеющих право осуществлять наличные денежные расчеты без применения ККМ в силу специфики своей деятельности, а также действующих в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, не охваченных
До 1 декабря 2017 года в Узбекистане будет налажено серийное производство
Для бесперебойной передачи данных в налоговые органы Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций поручено увеличить количество базовых станций, расширить зоны покрытия сетей и разработать специальные тарифы.