В Уфе восстановят движение трамваев на железнодорожный вокзал
На эти цели из бюджета республики выделят 10 млн рублей.
На эти цели из бюджета республики выделят 10 млн рублей.
В Уфе движение трамваев по трем маршрутам — № 1, 7 и 10 будет восстановлено в течение месяца. Сейчас на железнодорожный вокзал трамваи не ходят
В связи с нехваткой средств у МУЭТ Уфы, республиканский Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству принял решение выделить из республиканского бюджета более 10 млн рублей на ремонт полотна. Восстановительные работы начнутся уже в предстоящий понедельник, 2 октября.
— Мы не можем допустить, чтобы пассажирское сообщение с вокзалом на сегодня останавливалось, — прокомментировал данное решение председатель Госкомитета Тимур Мухаметьянов в интервью телеканалу БСТ.