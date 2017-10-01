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17:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе восстановят движение трамваев на железнодорожный вокзал

На эти цели из бюджета республики выделят 10 млн рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Уфе движение трамваев по трем маршрутам — № 1, 7 и 10 будет восстановлено в течение месяца. Сейчас на железнодорожный вокзал трамваи не ходят из-за последствий аномального ливня, который обрушился на столицу Башкирии 4 сентября. После сильнейшего дождя грунт на трамвайных путях в районе вокзала размыло так, что движение по рельсам стало опасным.

В связи с нехваткой средств у МУЭТ Уфы, республиканский Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству принял решение выделить из республиканского бюджета более 10 млн рублей на ремонт полотна. Восстановительные работы начнутся уже в предстоящий понедельник, 2 октября.

— Мы не можем допустить, чтобы пассажирское сообщение с вокзалом на сегодня останавливалось, — прокомментировал данное решение председатель Госкомитета Тимур Мухаметьянов в интервью телеканалу БСТ.

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