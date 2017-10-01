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17:32 (мск), источник: Om1.ru

74 тысячи омичей получают пенсии ниже прожиточного минимума

На доплаты этой категории ПФР выделит в целом по стране 100 миллиардов рублей.

Сегодня, 1 октября, в России отмечают День пожилого человека. Перед этим министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов рассказал в интервью о социальной поддержке омских пенсионеров. По его словам, в регионе впервые с 2015 года им проиндексируют прожиточный минимум.

С 1 января 2018 года прожиточный минимум пенсионеров вырастет на 263 рубля и составит 8 480 рублей. До индексации этот показатель был равен 8 217 рублям.

— К 2017 году мы его не пересматривали, сохранив на уровне 2016 года. Но сейчас такая потребность назрела, — сказал Куприянов.

Также он сообщил, что Пенсионный фонд выделит в целом по стране около 100 млрд рублей на доплаты пожилым людям, пенсия которых ниже прожиточного минимума. Таковых в Омской области насчитывается 74 тысячи человек (при общем числе пенсионеров 480,5 тыс. человек).

— Это достаточно серьезная цифра, и мы понимаем, что это как раз одна из тех категорий граждан, которые наиболее нуждаются в поддержке со стороны государства, — отметил министр.

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