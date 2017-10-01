Из Пулково будет летать еще один лоукостер

Самолеты бюджетного азербайджанского авиаперевозчика Buta Airways появятся в Пулков уже в этом осеннее-зимнем сезоне. Рейсы из Петербурга в Баку будут отправляться пять раз в неделю. Сейчас самый дешевый билет этой компании стоит 29 евро. Ранее из Петербурга летали только два лоукостера: российская «Победа» и Wizz Air из Венгрии.

Напомним, что с 1 октября «Победа» снизила свой базовый тариф в два раза. Он составит 499 рублей вместо 999 рублей. В начале октября «Победа» объявит о распродаже 50 тысяч билетов по минимальной цене по всем направлениям. Вместе со снижением цен на билеты «Победа» меняет правила перевозки багажа: раньше она была обязана перевозить до 10 кг багажа бесплатно. Теперь же такого норматива нет. Вместо этого авиакомпания установила бесплатный провоз ручной клади, который ограничивается габаритами 36×30х27 сантиметров.