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07:05 (мск), источник: Ежедневник.by

JYSK инвестирует в открытие 35 магазинов в Беларуси и Балтии 40 миллионов евро

Упор будет сделан на рынке Беларуси, рассказал о планах датского ретейлера директор Ян Богхас.

Источник: Ежедневник.by

Как пишет DELFI, на этой неделе число магазинов сети JYSK достигло 2500 объектов и в планах компании в ближайшее время открыть еще 700 торговых точек, в том числе 35 в Беларуси и Балтии. Инвестиции в этот регион составят 40 млн евро.

«В ближайшие пять лет мы планируем расти и расширяться: в настоящее время наша сеть состоит из 34 магазинов JYSK в странах Балтии и Беларуси. Мы намерены увеличить их число до 70. В основном мы будем расширяться в Беларуси. В странах Балтии мы видим наибольший потенциал в регионах и крупных городах», — рассказала глава представительства компании в Беларуси и Балтии Даце Зундуре.

«В настоящее время экономический рост наблюдается в течение последних трех лет, и, следовательно, уровень благосостояния населения растет. Они смотрят более позитивно на свое будущее. Это оказывает положительное влияние не только на торговлю товарами, которые необходимы каждый день. Жители хотят улучшить свое домашнее хозяйство и инвестировать в покупку товаров длительного пользования», — отметила представитель JYSK.

Первый магазин JYSK в Беларуси открылся в ноябре 2016 года. В настоящее время на местном рынке работает 3 магазина сети.

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