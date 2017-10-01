Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Названо имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата
Массовая драка произошла в Одессе из-за Саакашвили
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Названы города РФ с самой доступной арендой жилья
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
21:20 (мск), источник: 365info.kz

Узбекистан снизил акцизы на ввоз авто из РК

С 1 октября Узбекистан снизил ставку акцизного налога на новые транспортные средства, производимые в РК и ввозимые из Казахстана, передает UzDaily.

Источник: 365info.kz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 сентября подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».

Согласно этому документу, ставка акцизного налога на новые транспортные средства, производимые в Казахстане и ввозимые из этой страны с 1 октября будет снижена до 2% от таможенной стоимости.

Исключение составляют автомобили, предназначенные для медицинских целей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Без паранджи: какими казашки были раньше
В Каталонии завершился референдум о независимости от Испании
Умер владелец Vogue и New Yorker
Общий долг «ВИМ-Авиа» составил около 10 млрд рублей
Как политики попадают на деньги
Испанская полиция объяснила применение силы в Каталонии
В Москве умер полковник, получивший ранение в Сирии
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь