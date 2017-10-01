Узбекистан снизил акцизы на ввоз авто из РК
С 1 октября Узбекистан снизил ставку акцизного налога на новые транспортные средства, производимые в РК и ввозимые из Казахстана, передает UzDaily.
С 1 октября Узбекистан снизил ставку акцизного налога на новые транспортные средства, производимые в РК и ввозимые из Казахстана, передает UzDaily.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 сентября подписал постановление «О мерах по дальнейшему упорядочению внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан».
Согласно этому документу, ставка акцизного налога на новые транспортные средства, производимые в Казахстане и ввозимые из этой страны с 1 октября будет снижена до 2% от таможенной стоимости.
Исключение составляют автомобили, предназначенные для медицинских целей.