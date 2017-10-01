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22:11 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составила около 10 млрд рублей

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составила около 10 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

«Их них 7 млрд — кредиторская задолженность перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами, топливо-заправочными комплексами», — цитирует «РИА Новости» господина Нерадько.

По словам главы Росавиации, руководство авиакомпании регулировало ситуацию с задолженностью за счет получения краткосрочных кредитов у различных кредитных организаций.

«Но наступил тот рубеж, когда банки перестали кредитовать организацию», — сказал Нерадько.

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Ранее сегодня вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что решения о дальнейшей судьбе авиакомпании «ВИМ-Авиа» будут приниматься после 15 октября. Он отметил, что сейчас продолжается возвращение в Россию пассажиров авиакомпании, которые должны были вылететь домой, но из-за проблем «ВИМ-Авиа» остались за границей.

Напомним, проблемы с полетами «ВИМ-Авиа» начались в конце прошлой недели. Совладелец перевозчика Рашид Мурсекаев признал, что у авиакомпании нет средств на операционную деятельность. Общий объем задолженности перевозчика — около 7 млрд руб. Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании. Гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева, обвиняемые в мошенничестве, были взяты под домашний арест.

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