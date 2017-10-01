Общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составила около 10 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

«Их них 7 млрд — кредиторская задолженность перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами, топливо-заправочными комплексами», — цитирует «РИА Новости» господина Нерадько.

По словам главы Росавиации, руководство авиакомпании регулировало ситуацию с задолженностью за счет получения краткосрочных кредитов у различных кредитных организаций.

«Но наступил тот рубеж, когда банки перестали кредитовать организацию», — сказал Нерадько.

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Ранее сегодня вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что решения о дальнейшей судьбе авиакомпании «ВИМ-Авиа» будут приниматься после 15 октября. Он отметил, что сейчас продолжается возвращение в Россию пассажиров авиакомпании, которые должны были вылететь домой, но из-за проблем «ВИМ-Авиа» остались за границей.