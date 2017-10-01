Общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составила около 10 млрд рублей
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составила около 10 млрд руб.
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа» составила около 10 млрд руб.
«Их них 7 млрд — кредиторская задолженность перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами,
«Но наступил тот рубеж, когда банки перестали кредитовать организацию», — сказал Нерадько.
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Напомним, проблемы с полетами «ВИМ-Авиа» начались в конце прошлой недели. Совладелец перевозчика Рашид Мурсекаев признал, что у авиакомпании нет средств на операционную деятельность. Общий объем задолженности перевозчика — около 7 млрд руб. Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании. Гендиректор и главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева, обвиняемые в мошенничестве, были взяты под домашний арест.