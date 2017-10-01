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22:31 (мск), источник: Sputnik.by

Минэкономики ждет до полумиллиона новых бизнесменов

В проекте декрета «О развитии предпринимательства» создатели смогли найти «золотую середину».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Министерство экономики ожидает появления до полумиллиона новых бизнесменов в республике после подписания декрета «О развитии предпринимательства», заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава департамента предпринимательской деятельности ведомства Беларуси Петр Арушаньянц.

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Проект декрета, направленного на либерализацию условий для ведения бизнеса, лег на стол президента в последнюю неделю сентября.

«Документ революционный, коснется всех без исключения сфер и секторов бизнеса. Но в первую очередь будет полезен малому и среднему бизнесу, особенно в регионах», — заявил представитель Минэкономики.

Арушаньянц уверен: декрет создаст условия для придания нового импульса развитию бизнеса всех сфер — от ремесленников и до агроусадеб. При этом, глава департамента отмечает: создатели документа смогли найти «золотую середину» и учли мнение большинства хозяйствующих субъектов и ведомств.

По долгосрочным прогнозам Минэкономики, люди во многом придут из крупного бизнеса. В целом же ведомство ожидает прихода до полумиллиона человек в малый и средний бизнес.

Проект декрета «О развитии предпринимательства» предусматривает единые минимальные требования для бизнеса, запрет до 2020 года на введение новых налогов и повышение ставок, электронную выдачу лицензий и упрощение порядка лицензирования бизнеса.

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