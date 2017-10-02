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07:59 (мск), источник: Uzdaily.uz

Узбекистан намерен привлечь заем Всемирного банка для смягчения последствий валютной либерализации

Узбекистан планирует привлечь заем Всемирного банка в размере до $1 млрд для смягчения влияния либерализации валютного рынка на предприятия реального сектора и социальную сферу.

ЦБ: $ 58.0169   -0.41 € 68.4483   -0.20 ММВБ: $ 57.5200   -0.39 € 68.0000   -0.21
Источник: Uzdaily.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил вопрос привлечения финансовых средств с президентом Всемирного банка Джимом Ёнг Кимом в Нью-Йорке 20 сентября.

Глава Узбекистана 27 сентября подписал постановление «О мерах по дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества Республики Узбекистан с ООН и ее структурами, международными финансовыми институтами и другими внешнеполитическими партнерами».

Согласно документу, стороны начнут обсуждение предварительные условия предоставления займа в ноябре 2017 года. Ожидается, что проект соглашения должен быть внесен на утверждение в совет директоров Всемирного банка во втором-третьем квартале следующего года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».

Согласно указу, с 5 сентября граждане-резиденты Узбекистана могут продавать в обменных пунктах инвалюту по рыночному курсу и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений.

Также с 5 сентября юридические лица Узбекистана могут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям, включая импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера.

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