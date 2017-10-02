Узбекистан намерен привлечь заем Всемирного банка для смягчения последствий валютной либерализации

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил вопрос привлечения финансовых средств с президентом Всемирного банка Джимом Ёнг Кимом в Нью-Йорке 20 сентября.
Глава Узбекистана 27 сентября подписал постановление «О мерах по дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества Республики Узбекистан с ООН и ее структурами, международными финансовыми институтами и другими внешнеполитическими партнерами».
Согласно документу, стороны начнут обсуждение предварительные условия предоставления займа в ноябре 2017 года. Ожидается, что проект соглашения должен быть внесен на утверждение в совет директоров Всемирного банка во втором-третьем квартале следующего года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 сентября подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики».
Согласно указу, с 5 сентября граждане-резиденты Узбекистана могут продавать в обменных пунктах инвалюту по рыночному курсу и приобретать ее на конверсионные карты для пользования за границей без ограничений.
Также с 5 сентября юридические лица Узбекистана могут без ограничений приобретать в коммерческих банках иностранную валюту для оплаты по текущим международным операциям, включая импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера.