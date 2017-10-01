Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Названо имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата
Умерла актриса Наталия Журавлева
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
22:28 (мск), источник: Sputnik.by

Гомельскую и Херсонскую экономики свяжет водный путь

Новый транспортный коридор поможет переправлять по Днепру нефтепродукты, лес, удобрения, стройматериалы и другую востребованную за рубежом продукцию белорусских производителей.

Источник: Sputnik.by

ГОМЕЛЬ, 1 октября — Sputnik. Об увеличении грузооборота между регионами, в том числе водным путем, говорят не впервые, но только сейчас перешли от слов к делу.

Читайте также
Норматив обязательной продажи валютной выручки в Беларуси снижается до 10%

На Х Международном инвестиционном форуме Херсонщины подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве и партнерстве между Херсонской областной государственной администрацией, Гомельским областным исполнительным комитетом и крупнейшей судостроительной компанией «Нибулон» (г. Николаев).

«Решение данного вопроса до сегодняшнего дня упиралось в определении источника финансирования на территории Украины. Личные переговоры председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника с руководством компании “Нибулон” завершились подписанием меморандума, что дает нам право ожидать реализации проекта в самом ближайшем будущем», — сообщила Sputnik пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

Губернатор Гомельской области Владимир Дворник на Х Международном инвестиционном форуме Херсонщины.

Беларусь уже не первый год ведет активную проработку вопроса по строительству порта на глубоководном участке Днепра в районе деревни Нижние Жары Брагинского района. Этот населенный пункт находится в пятистах метрах от границы с Украиной.

«Идея состоит в том, чтобы загружать в этом порту суда класса “река-море”, которые смогут доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Такому судну не потребуются дополнительные перевалки в морских портах, что существенно снизит стоимость доставки», — уточнила Рябикова.

В том, что водный путь будет востребован, стороны не сомневаются.

«Имеется большой потенциал для организации перевозок в направлении вниз по Днепру традиционных для Беларуси грузов — таких, как нефтепродукты Мозырского НПЗ, лес, стройматериалы, продукция черной металлургии. С вводом в ближайшие годы Петриковского горно-обогатительного комбината, который расположен практически на реке Припять, резко возрастет грузопоток калийных удобрений. Из Украины и через Украину вверх по течению Днепра могут пойти нефть, сырье для химического производства, шрот, продукты питания и многое другое, все то, что сейчас доставляется в Беларусь по железным и автомобильным дорогам», — привела примеры пресс-секретарь.

Идея о восстановлении судоходства на Днепре была поддержана Александром Лукашенко и Петром Порошенко в мае текущего года. Специалисты уже провели осмотр водных путей на участке Нижние Жары — Киевская ГЭС и определились, какие из них требуют углубления фарватера.

Для Беларуси этот проект имеет и важное политическое значение: его реализация позволит получить еще один водный транспортный коридор и обеспечить недостающее звено логистики экономического пояса Шелкового пути — водный транспорт, делая тем самым Беларусь равноправным партнером стран-участниц Великого Шелкового пути современности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Мужчина набросился на Бузову во время выступления в Дубае
От 'Флэша' до 'Ходячих мертвецов': какие сериалы смотреть в октябре
В Каталонии завершился референдум о независимости от Испании
Умер владелец Vogue и New Yorker
Общий долг «ВИМ-Авиа» составил около 10 млрд рублей
Как политики попадают на деньги
Испанская полиция объяснила применение силы в Каталонии
В Москве умер полковник, получивший ранение в Сирии
Вернется ли к жизни испанский вокзал-призрак
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь