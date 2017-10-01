Гомельскую и Херсонскую экономики свяжет водный путь

Источник: Sputnik.by

ГОМЕЛЬ, 1 октября — Sputnik. Об увеличении грузооборота между регионами, в том числе водным путем, говорят не впервые, но только сейчас перешли от слов к делу.

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На Х Международном инвестиционном форуме Херсонщины подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве и партнерстве между Херсонской областной государственной администрацией, Гомельским областным исполнительным комитетом и крупнейшей судостроительной компанией «Нибулон» (г. Николаев).

«Решение данного вопроса до сегодняшнего дня упиралось в определении источника финансирования на территории Украины. Личные переговоры председателя Гомельского облисполкома Владимира Дворника с руководством компании “Нибулон” завершились подписанием меморандума, что дает нам право ожидать реализации проекта в самом ближайшем будущем», — сообщила Sputnik пресс-секретарь Гомельского облисполкома Ольга Рябикова.

Губернатор Гомельской области Владимир Дворник на Х Международном инвестиционном форуме Херсонщины.

Беларусь уже не первый год ведет активную проработку вопроса по строительству порта на глубоководном участке Днепра в районе деревни Нижние Жары Брагинского района. Этот населенный пункт находится в пятистах метрах от границы с Украиной.

«Идея состоит в том, чтобы загружать в этом порту суда класса “река-море”, которые смогут доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Такому судну не потребуются дополнительные перевалки в морских портах, что существенно снизит стоимость доставки», — уточнила Рябикова.

В том, что водный путь будет востребован, стороны не сомневаются.

«Имеется большой потенциал для организации перевозок в направлении вниз по Днепру традиционных для Беларуси грузов — таких, как нефтепродукты Мозырского НПЗ, лес, стройматериалы, продукция черной металлургии. С вводом в ближайшие годы Петриковского горно-обогатительного комбината, который расположен практически на реке Припять, резко возрастет грузопоток калийных удобрений. Из Украины и через Украину вверх по течению Днепра могут пойти нефть, сырье для химического производства, шрот, продукты питания и многое другое, все то, что сейчас доставляется в Беларусь по железным и автомобильным дорогам», — привела примеры пресс-секретарь.

Идея о восстановлении судоходства на Днепре была поддержана Александром Лукашенко и Петром Порошенко в мае текущего года. Специалисты уже провели осмотр водных путей на участке Нижние Жары — Киевская ГЭС и определились, какие из них требуют углубления фарватера.