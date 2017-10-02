В России появится собственная операционная система для самолетов
Российские разработчики готовят к запуску операционную систему (ОС) для отечественного пассажирского самолета МС-21, которая позволит защитить разработку от возможных санкций Запада.
Российские разработчики готовят к запуску операционную систему (ОС) для отечественного пассажирского самолета МС-21, которая позволит защитить разработку от возможных санкций Запада.
Заказчиком ОС выступил Минпромторг, в
Отметим, что отечественный лайнер МС-21 может быть официально представлен в России уже в 2018 году.
Ранее портал iz.ru писал, что Минпромторг попросил выделить 3,9 млрд рублей на создание