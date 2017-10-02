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05:59 (мск), источник: Известия

В России появится собственная операционная система для самолетов

Российские разработчики готовят к запуску операционную систему (ОС) для отечественного пассажирского самолета МС-21, которая позволит защитить разработку от возможных санкций Запада.

Источник: РИА "Новости"
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Заказчиком ОС выступил Минпромторг, в пресс-службе которого подтвердили информацию о разработке. Сертификат на операционную систему планируется получить в конце 2019 года.

По мнению экспертов, создание отечественной ОС — это новый шаг в развитии авионики, который откроет для России новые перспективы на рынке.

Отметим, что отечественный лайнер МС-21 может быть официально представлен в России уже в 2018 году.

Ранее портал iz.ru писал, что Минпромторг попросил выделить 3,9 млрд рублей на создание российско-китайского самолета.

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