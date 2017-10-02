В России появится собственная операционная система для самолетов

Источник: РИА "Новости"

Заказчиком ОС выступил Минпромторг, в пресс-службе которого подтвердили информацию о разработке. Сертификат на операционную систему планируется получить в конце 2019 года.

По мнению экспертов, создание отечественной ОС — это новый шаг в развитии авионики, который откроет для России новые перспективы на рынке.

Отметим, что отечественный лайнер МС-21 может быть официально представлен в России уже в 2018 году.