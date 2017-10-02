В хабаровском парке «Авангард» построят очистные сооружения

До конца года на территории индустриального парка «Авангард» в дальневосточной столице завершится строительство локальных очистных сооружений и внутренних дорог. Возведение инфраструктурных объектов продолжится до конца первого полугодия 2018 года.

Индустриальный парк «Авангард» является резидентом ТОР «Хабаровск». Как сообщает пресс-служба минвостокразвития, в ходе первого этапа реализации проекта на территории построили внутриплощадочный газопровод высокого давления, инфраструктурные объекты, ввели в эксплуатацию оборудование.

«Получение статуса резидента территории опережающего развития позволило обеспечить строительство подъездных дорог к территории парка, а также повысило его инвестиционную привлекательность для потенциальных инвесторов», — отметил исполнительный директор ООО «Индустриальный парк “Авангард”» Денис Грось.

Общая площадь парка составляет почти 47 гектаров, на которых реализуются такой проект, как строительство тепличного комплекса японской компании JGC Evergreen. РИА «Восток-Медиа—Хабаровск» писало, что вторую очередь теплиц площадью 2,5 гектара планировали сдать в сентябре 2017 года, однако недавно перенесли сроки открытия на ноябрь.