Ситуация с поставками газа в села Хабаровского края грозит стать критической

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Хабаровск, 2 октября, AmurMedia.

Отсутствие диалога между правительством Хабаровского края и АО «Газпром газораспределение ДВ» стало причиной ситуации в поставках газа в баллонах, сложившейся сегодня в поселениях отдаленных районов края. Поставка газа в 50-литровых баллонах населению запрещена законом, но разрешается использовать баллоны меньшей ёмкости. Однако Газпром газораспределение категорически отказывается искать альтернативные пути решения этого вопроса, сообщает ИА AmurMedia.

Как сообщалось ранее, некоторое время назад в поселках района им. Лазо Хабаровского края, в Амурском и других районах работали станции, производившие заправку сжиженным газом 50-литровых баллонов и продававших эти баллоны населению для бытовых нужд. К слову сказать, в этих районах централизованное газоснабжение отсутствует, в домах печного отопления нет, а в некоторых из них отсутствует и возможность подключения электрической плиты.

Жители вышли из положения тем, что стали пользоваться газовыми плитами, которые работали от переносных баллонов. Сейчас же это стало практически невозможно — АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» прекратило поставки сжиженного газа населению, ссылаясь на Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012, которое запрещает использовать в жилых помещениях газовые баллоны ёмкостью 50 литров.

Жители сел обратились за помощью к депутату краевой Законодательной думы от партии ЛДПР Сергею Безденежных.

«На сегодняшний день в сёлах отсутствуют обменные пункты газовых баллонов, куда бесперебойно доставлялось 92 баллона, в частности в п. Сита. Сжиженный газ привозят частные фирмы — машина с баллонами в количестве 15 штук, при этом, чтобы доставили баллон до потребителя, он должен заплатить 1550 руб. вместо ранее взимаемых 900 руб. Большинство жителей высказываются, что эта цена является для них неподъёмной. Фирмы реализуют баллоны объёмом только 50 литров. Таким образом, граждане, которые используют эти баллоны для бытовых нужд и не имеют возможности расположить их вне жилого помещения в пристройках на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, а таких условий требуют Правила противопожарного режима, вынуждены их нарушать», — говорится в депутатском запрос Сергея Безденежных, адресованном на имя руководителя АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Георгия Шперлинга.

С просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию редакция обратилась к депутату Государственной Думы Борису Гладких.

— Тема продажи газа в баллонах обсуждается не первый месяц, основная проблема — противопожарная безопасность. Можно использовать 5-литровые, в тех случаях, когда дом не оборудован специальным помещением для использования газа в 50-литровых баллонах, — сказал парламентарий. — Ответственность отдельно взятых юридических лиц, поставляющих сегодня газ в 50-литровых баллонах населению, целиком лежит на них. Газпром газораспределение, видимо, не желает рисковать, напрямую взаимодействуя с населением. Эту проблему мы обсуждали еще в прошлом году летом, и вопрос стоял о том, чтобы закрыть вообще поставку газа в 50-литровых баллонах на территории всего края. Такую позицию выражала ресурсоснабжающая организация. Мы со своей стороны, я тогда был председателем комитета по вопросам ЖКХ и ТЭК, вместе с представителями региональных органов власти и с участием «Газпром газораспределения» договорились не останавливать процесс и предоставить возможность юридическим лицам работать.

Борис Гладких считает, что выходом из данной ситуации может стать возможность краевых властей обязать «Газпром газораспределение ДВ» закупать баллоны меньшей ёмкости и поставлять в них газ населению. Однако действует норма, по которой такие организации могут действовать из условий своей доходности, и поиск альтернативных путей для них — исключительно жест доброй воли.

— Конечно, способствовало бы решению этой проблемы взаимодействие на уровне министерства края по другим вопросам с данной организацией. Но поскольку по другим вопросам нет взаимодействия, наступает момент, когда компания идет на принцип. Например, сегодня задолженность края перед данной организацией составляет порядка 400 млн. Понятно, в таких условиях компания не склонна искать альтернативные пути. На сегодняшний день отношения зашли в тупик. «Межрегионгаз’не предлагает вообще никаких вариантов. Диалога нет, вот в чем проблема, — сказал в заключение Борис Глдких.

У жителей поселений Хабаровского края, столкнувшихся с этой проблемой, есть три выхода: оборудовать свой дом согласно противопожарным правилам, перейти на электрические плиты либо самим закупить баллоны для газа меньшей ёмкости.