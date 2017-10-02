В свободный порт Владивосток едут туристы из КНР, Японии и Марокко
Выдано более 2,8 тысяч электронных виз.
Выдано более 2,8 тысяч электронных виз.
Иностранным гражданам выдано свыше 2,8 тыс. электронных виз в свободный порт Владивосток. Преимущественно преференцией пользуются туристы из Китайской Народной Республики — они оформили 1,4 тыс. виз. Такие цифры корреспонденту ИА REGNUM озвучили в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока.
Всего иностранным туристам выдано 2 807 электронных виз, свободный порт Владивосток по ним посетили 1 113 человек, включая свыше 200 за последнюю неделю сентября.
Граждане Китая оформили 1 423 электронные визы, Японии — 977 виз, Марокко — 109 виз. Одобрение по заявкам получили граждане ещё 12 стран, включая 91 интуристов из Алжира, 68 — Сингапура, 63 — Индии, 22 — Туниса, 12 — Ирана и так далее.
Больше всего иностранных туристов приехало из Японии — 587 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, упрощённый визовый режим в свободном порту Владивостока начал действовать с начала августа 2017 года. Он распространяется на граждан 18 стран. В 2017 году заработали только два пункта пропуска, начиная с 2018 года, перечень пунктов пропуска значительно расширится.