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06:22 (мск), источник: Губерния онлайн

Крупнейшие порты Приморья выступили против инициативы депутатов из Хабаровского края

Крупнейшие порты Приморья выступили против инициативы Законодательной думы Хабаровского края, согласно которой все приморские порты исключаются из числа возможных мест для перевалки лома черных металлов на экспорт. Стивидоры отмечают, что эта мера будет служить интересам только одного предприятия — завода «Амурметалл» в Комсомольске.

Источник: Reuters

«Вступление в силу данного акта и предусмотренных им ограничений приведет к неблагоприятным последствиям для экономики Приморского края и Дальнего Востока в целом. Потеря около миллиона тонн в год стабильной грузовой базы для портов вызовет снижение выручки на 700−800 млн рублей, такое же уменьшение таможенных платежей в бюджет, сокращение сотен рабочих мест. Еще большие потери (до 2−3 млрд рублей в год) от планируемого инициаторами ограничения конкуренции, нерыночного и принудительного снижения цен на лом черных металлов понесут законные владельцы его источников — предприятия различных отраслей Дальнего Востока», — говорится в обращении стивидоров к Законодательному собранию Приморского края.

Под обращением подписались представители Владивостокского морского торгового порта, Владивостокского морского рыбного порта, Находкинского морского рыбного порта, Славянского судоремонтного завода и дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе управления делами президента РФ.

Инициаторы обращения просят Заксобрание Приморья поддержать их позицию и направить в Совет Федерации отрицательный отзыв на инициативу Закдумы Хабаровского края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

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