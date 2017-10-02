Крупнейшие порты Приморья выступили против инициативы депутатов из Хабаровского края

«Вступление в силу данного акта и предусмотренных им ограничений приведет к неблагоприятным последствиям для экономики Приморского края и Дальнего Востока в целом. Потеря около миллиона тонн в год стабильной грузовой базы для портов вызовет снижение выручки на 700−800 млн рублей, такое же уменьшение таможенных платежей в бюджет, сокращение сотен рабочих мест. Еще большие потери (до 2−3 млрд рублей в год) от планируемого инициаторами ограничения конкуренции, нерыночного и принудительного снижения цен на лом черных металлов понесут законные владельцы его источников — предприятия различных отраслей Дальнего Востока», — говорится в обращении стивидоров к Законодательному собранию Приморского края.
Под обращением подписались представители Владивостокского морского торгового порта, Владивостокского морского рыбного порта, Находкинского морского рыбного порта, Славянского судоремонтного завода и дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе управления делами президента РФ.
Инициаторы обращения просят Заксобрание Приморья поддержать их позицию и направить в Совет Федерации отрицательный отзыв на инициативу Закдумы Хабаровского края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».