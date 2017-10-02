«Ведомости» сообщили о планах структуры Тимченко купить квартал рядом с «Зарядьем»

Источник: Агентство «Москва»

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух крупных инвестиционных компаний.

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По словам собеседников издания, если структура Геннадия Тимченко победит, ее партнером по этому проекту станет российская компания Vesper, специализирующаяся на элитной недвижимости, а также китайский инвестор. Кто еще планирует принять участие в аукционе, на данный момент не известно.

Один из партнеров господина Тимченко подтвердил изданию информацию о намерении принять участие в аукционе, однако предупредил, что окончательное решение пока не принято.

Представитель Volga Group сообщил, что Геннадий Тимченко не интересуется участком на Москворецкой набережной. Представитель департамента городского имущества отказался прокомментировать газете эту информацию.