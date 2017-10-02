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10:28 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

«Ведомости» сообщили о планах структуры Тимченко купить квартал рядом с «Зарядьем»

Структура Геннадия Тимченко намерена принять участие в аукционе, на котором будет разыгрываться право реконструировать комплекс зданий Академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) им. Петра Великого.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух крупных инвестиционных компаний.

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По словам собеседников издания, если структура Геннадия Тимченко победит, ее партнером по этому проекту станет российская компания Vesper, специализирующаяся на элитной недвижимости, а также китайский инвестор. Кто еще планирует принять участие в аукционе, на данный момент не известно.

Один из партнеров господина Тимченко подтвердил изданию информацию о намерении принять участие в аукционе, однако предупредил, что окончательное решение пока не принято.

Представитель Volga Group сообщил, что Геннадий Тимченко не интересуется участком на Москворецкой набережной. Представитель департамента городского имущества отказался прокомментировать газете эту информацию.

Власти Москвы выставили на торги комплекс исторических зданий на Москворецкой набережной в июле. Общая площадь недвижимости составляет 112,73 тыс. кв. м. Торги пройдут 27 октября. Начальная стоимость имущества — 8,64 млрд руб.

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