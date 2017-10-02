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07:56 (мск), источник: АиФ Омск

На общественный транспорт в Омске выделят 80 млн рублей

Деньги направят на компенсацию межтарифной разницы перевозчиков.

На общественный транспорт в Омске выделили 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Омске выделили дополнительные деньги на общественный транспорт и наружное освещение. Поправки, внесенные в Омский городской Совет исполняющим обязанности мэра, рассмотрят на внеочередном заседании муниципального представительного органа.

Так, 80 млн руб. планируется дополнительно направить на поддержку предприятий общественного транспорта. 20 млн руб. составят ассигнования на оплату наружного освещения. 89,4 млн руб. дополнительно выделяется бюджетным образовательным учреждениям на проведении модернизации. Также более 19 млн руб. направят на оплату труда работникам бюджетной сферы.

Отметим, что указанные поправки будут рассмотрены на внеочередном заседании Омского городского Совета, которое пройдет 4 октября.

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