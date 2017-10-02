Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: электромагнитные бомбы РФ превращают технику в металлолом
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
СМИ: свадьба Баскова переносится на неопределенный срок
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Названы города РФ с самой доступной арендой жилья
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
07:49 (мск), источник: Informburo.kz

Банковский сектор РК продолжает уменьшаться в размерах

Банковский сектор Казахстана за год уменьшился в размерах на 3%, сообщает аналитическое агентство Ranking.kz.

Удельный вес кредитов в портфеле активов банков второго уровня сократился с 63% до 57%.

Активы банков Казахстана за год к концу августа 2017 года уменьшились на 744,1 млрд тенге до 24,1 трлн тенге. Месяцем ранее, после июльского сокращения на 1,3 трлн тг или на 5,2%, был зафиксирован прирост на 265,9 млрд тенге.

На изменение объема активов повлияло уменьшение ссудного портфеля БВУ РК. Ссудный портфель БВУ РК уменьшился на 12,1% за год. Удельный вес кредитов в портфеле активов за год сократился с 63,0% до 57,1%. Месяцем ранее — 56,7%.

Банки продолжают наращивают резервы: соотношение собственного капитала к объёму активов за год выросло с 10,9% до 11,8%. Совокупный объём собственного капитала банков Казахстана за год вырос на 130,9 млрд тенге или на 4,8% и составил 2,8 трлн тенге.

За год, к концу августа 2017 года 23 банка из 33 на рынке РК нарастили объём активов.

Самый высокий результат показал Народный Банк — прирост на 507,1 млрд тенге или на 12,1%, до 4,7 трлн тенге. Доля от РК выросла с 16,9% до 19,6%. По объёму активов Народный Банк стал лидером среди БВУ РК, годом ранее банк занимал только второе место, уступая Казкому, который сократил объём активов за год на 1,6 трлн тенге.

На втором месте идёт Kaspi Bank — годовой прирост увеличился на 194,6 млрд тенге или на 16,7%, до 1,4 трлн тенге. Доля от РК выросла до 5,6%. По объёму активов банк улучшил свои позиции, переместившись за год с 8 на 6 место. Ниже представлен рейтинг банков второго уровня от аналитиков Ranking.kz.

Замыкает тройку лидеров ForteBank с приростом на 187,4 млрд тенге или на 15,9%, до 1,4 трлн тенге. Доля от РК выросла с 4,8% до 5,7%. За последний месяц прирост активов составил 38,6 млрд тенге. Банк за год вошёл в топ-5, поднявшись с 7 места по объёму активов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании
«Зря тратят время»: Трамп оценил попытки вести переговоры с КНДР
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
В России появится собственная операционная система для самолетов
ИГ взяло ответственность за нападение на вокзале в Марселе
Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь