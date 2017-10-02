Банковский сектор РК продолжает уменьшаться в размерах

Удельный вес кредитов в портфеле активов банков второго уровня сократился с 63% до 57%.

Активы банков Казахстана за год к концу августа 2017 года уменьшились на 744,1 млрд тенге до 24,1 трлн тенге. Месяцем ранее, после июльского сокращения на 1,3 трлн тг или на 5,2%, был зафиксирован прирост на 265,9 млрд тенге.

На изменение объема активов повлияло уменьшение ссудного портфеля БВУ РК. Ссудный портфель БВУ РК уменьшился на 12,1% за год. Удельный вес кредитов в портфеле активов за год сократился с 63,0% до 57,1%. Месяцем ранее — 56,7%.

Банки продолжают наращивают резервы: соотношение собственного капитала к объёму активов за год выросло с 10,9% до 11,8%. Совокупный объём собственного капитала банков Казахстана за год вырос на 130,9 млрд тенге или на 4,8% и составил 2,8 трлн тенге.

За год, к концу августа 2017 года 23 банка из 33 на рынке РК нарастили объём активов.

Самый высокий результат показал Народный Банк — прирост на 507,1 млрд тенге или на 12,1%, до 4,7 трлн тенге. Доля от РК выросла с 16,9% до 19,6%. По объёму активов Народный Банк стал лидером среди БВУ РК, годом ранее банк занимал только второе место, уступая Казкому, который сократил объём активов за год на 1,6 трлн тенге.

На втором месте идёт Kaspi Bank — годовой прирост увеличился на 194,6 млрд тенге или на 16,7%, до 1,4 трлн тенге. Доля от РК выросла до 5,6%. По объёму активов банк улучшил свои позиции, переместившись за год с 8 на 6 место. Ниже представлен рейтинг банков второго уровня от аналитиков Ranking.kz.