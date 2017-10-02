Обналичка не пройдёт: бизнес обязали использовать онлайн-кассы

Источник: Sputnik

Новые контрольно-кассовые машины будут передавать органам государственной налоговой службы данные о расчетах по Интернету в режиме онлайн. Первый этап проекта стартует с 1 января 2018 года и продлиться до 30 марта. В ходе него планируется установить от 500 до 1000 онлайн ККМ в Ташкенте, Нукусе и областных центрах. Это позволит определить нагрузку проводимых расчетов с населением в наличной форме.

На втором этапе, с 1 июля 2018 года, все юридические лица в Ташкенте, Нукусе и областных центрах будут обязаны осуществлять денежные расчеты с населением в наличной форме только с использованием онлайн ККМ. При этом уже с 1 декабря 2018 года этот порядок будет действовать по всей республике, причем не только для юридических, но и физических лиц.

Реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг юридическими и физическими лицами без применения онлайн ККМ будет рассматриваться как нарушение порядка применения контрольно-кассовых машин с привлечением к ответственности в установленном законодательством порядке.

Будет здесь и ряд исключений. Под действие новых правил не попадут отдельные категории юридических и физических лиц, имеющие право принимать наличные денежные расчеты без применения новых машин в силу специфики своей деятельности, а также осуществляющие предпринимательскую деятельность в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, не охваченных сетями телекоммуникаций.

Мирзиёев поручил акционерной компании «Узэлтехсаноат» совместно с другими профильными ведомствами до 1 ноября 2017 года разработать государственный стандарт, устанавливающий единые технические требования к онлайн ККМ, а до 1 декабря — организовать их серийное производство в республике.

Для улучшения работы новых машин Мининфоком примет меры по расширению зон покрытия сетей, особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, и увеличению количества базовых станций, в том числе с применением технологии С DMA-450.