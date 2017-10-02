Обналичка не пройдёт: бизнес обязали использовать онлайн-кассы
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Узбекистане реализуют пилотный проект по внедрению системы автоматизированного контроля поступления наличной выручки посредством применения
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Узбекистане реализуют пилотный проект по внедрению системы автоматизированного контроля поступления наличной выручки посредством применения
Новые
На втором этапе, с 1 июля 2018 года, все юридические лица в Ташкенте, Нукусе и областных центрах будут обязаны осуществлять денежные расчеты с населением в наличной форме только с использованием онлайн ККМ. При этом уже с 1 декабря 2018 года этот порядок будет действовать по всей республике, причем не только для юридических, но и физических лиц.
Реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг юридическими и физическими лицами без применения онлайн ККМ будет рассматриваться как нарушение порядка применения
Будет здесь и ряд исключений. Под действие новых правил не попадут отдельные категории юридических и физических лиц, имеющие право принимать наличные денежные расчеты без применения новых машин в силу специфики своей деятельности, а также осуществляющие предпринимательскую деятельность в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, не охваченных сетями телекоммуникаций.
Мирзиёев поручил акционерной компании «Узэлтехсаноат» совместно с другими профильными ведомствами до 1 ноября 2017 года разработать государственный стандарт, устанавливающий единые технические требования к онлайн ККМ, а до 1 декабря — организовать их серийное производство в республике.
Для улучшения работы новых машин Мининфоком примет меры по расширению зон покрытия сетей, особенно в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, и увеличению количества базовых станций, в том числе с применением технологии С DMA-450.
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