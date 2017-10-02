Три компании хотят построить аквапарк в Перми
ПЕРМЬ, 2 октября, ФедералПресс. Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края определило трех потенциальных инвесторов строительства аквапарка в Перми, сообщает Business Class.
ПЕРМЬ, 2 октября, ФедералПресс. Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края определило трех потенциальных инвесторов строительства аквапарка в Перми, сообщает Business Class.
«Ведутся переговоры, проходят рабочие встречи с российскими
Инвестору готовы содействовать в реализации проекта: предоставить земельный участок по льготной аренде без торгов, обеспечить административное сопровождение на всех этапах воплощения проекта, снизить налоговую нагрузку.
Под аквапарк в Перми зарезервирована площадка на ул Щербакова, 102.