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08:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Три компании хотят построить аквапарк в Перми

ПЕРМЬ, 2 октября, ФедералПресс. Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края определило трех потенциальных инвесторов строительства аквапарка в Перми, сообщает Business Class.

«Ведутся переговоры, проходят рабочие встречи с российскими проектно-строительными организациями. По их результатам определены три потенциальных контрагента для строительства аквапарка в Перми. Эти компании выразили высокую заинтересованность в реализации проекта и уже осуществляют активную проработку его ключевых направлений», — пояснили в ведомстве.

Инвестору готовы содействовать в реализации проекта: предоставить земельный участок по льготной аренде без торгов, обеспечить административное сопровождение на всех этапах воплощения проекта, снизить налоговую нагрузку.

Под аквапарк в Перми зарезервирована площадка на ул Щербакова, 102.

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