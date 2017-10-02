Три компании хотят построить аквапарк в Перми

«Ведутся переговоры, проходят рабочие встречи с российскими проектно-строительными организациями. По их результатам определены три потенциальных контрагента для строительства аквапарка в Перми. Эти компании выразили высокую заинтересованность в реализации проекта и уже осуществляют активную проработку его ключевых направлений», — пояснили в ведомстве.