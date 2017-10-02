Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Названо имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Минобороны назвало версию расстрела солдатом сослуживцев
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Фоторепортажи
14Вся жизнь на льду: умерла Людмила Белоусова
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
08:41 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска вложит в модернизацию бани 2,4 млн рублей

В муниципальной бане № 10 в Кировском округе заменят котельное оборудование.

Департаменту финансов и контроля администрации города дано поручение обеспечить выделение 2,4 млн рублей на проведение обследования здания котельной и замену котельного оборудования в муниципальной бане № 10. Это позволит возобновить работу социального учреждения на улице Перова в Кировском округе.

Котел в бане вышел из строя еще в 2013 году, его ремонт не привел к желаемым результатам. В мае 2017 года работа учреждения была приостановлена.

«Мы постоянно получали обращения жителей с просьбой возобновить работу бани на Перова. В предельно сложных параметрах бюджета смогли найти средства за счет внутренних ресурсов и выделяем их на замену котельного оборудования», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 4 октября депутаты Омского городского Совета рассмотрят предложенные мэрией поправки в бюджет, которые предусматривают увеличение финансирования пассажирских предприятий и уличного освещения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Правительство Каталонии начало готовиться к отделению от Испании
СМИ: серия губернаторских отставок продолжится
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
Подозреваемые в убийстве Ким Чен Нама не признают вину на суде
В России начали создание операционной системы для самолетов
Группировка ИГ взяла ответственность за атаку в Марселе
Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов
Спорт
Восхищение «Анжи». «Зенит» залил потом газон и сыграл вничью А «Анжи» сделал всё, чтобы в следующем матче на домашнем стадионе не зияли дыры. Самый зрелищный матч тура
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь