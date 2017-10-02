Мэрия Омска вложит в модернизацию бани 2,4 млн рублей

Департаменту финансов и контроля администрации города дано поручение обеспечить выделение 2,4 млн рублей на проведение обследования здания котельной и замену котельного оборудования в муниципальной бане № 10. Это позволит возобновить работу социального учреждения на улице Перова в Кировском округе.

Котел в бане вышел из строя еще в 2013 году, его ремонт не привел к желаемым результатам. В мае 2017 года работа учреждения была приостановлена.

«Мы постоянно получали обращения жителей с просьбой возобновить работу бани на Перова. В предельно сложных параметрах бюджета смогли найти средства за счет внутренних ресурсов и выделяем их на замену котельного оборудования», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.