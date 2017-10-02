Старый терминал аэропорта Хабаровска пошёл под снос
Новый аэровокзал внутренних линий заработает в 2019 году.
Новый аэровокзал внутренних линий заработает в 2019 году.
В аэропорту Хабаровска начался демонтаж здания старого терминала внутренних линий. Помещение больше невозможно использовать
Напомним, на месте старого терминала внутренних авиалиний появится комплекс по проекту немецкой фирмы «Assman Beraten + Planen». Трёхэтажное здание площадью более 26 тыс кв метров примет первых пассажиров уже в начале 2019 и позволит обслуживать в год не 2 млн человек, как ранее, а 3 млн. Кроме того, в комплексе AirCity появится и многофункциональный выставочный центр площадью около 15 тыс кв метров, он расположится рядом с будущими гостиничными и
— Пассажирам необходимо учитывать этот факт и я настоятельно советую людям приезжать к рейсу с запасом времени, — говорит начальник
В проекте реконструкции хабаровского аэропорта намерены участвовать представители консорциума японских инвесторов «Sojitz Corporation», а губернатор префектуры Ниигата господин Рюити Ёнэяма минувшим летом особо отметил готовность расширять связи с российской стороной и возродить с Хабаровском регулярное авиасообщение.