Старый терминал аэропорта Хабаровска пошёл под снос

Источник: Хабаровский край сегодня

В аэропорту Хабаровска начался демонтаж здания старого терминала внутренних линий. Помещение больше невозможно использовать из-за ветхости — его построили еще в 70-х годах прошлого века. Как уже сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», подготовительные работы на площадке закончены и реализация масштабного инвестиционного проекта перешла в активную фазу.

Напомним, на месте старого терминала внутренних авиалиний появится комплекс по проекту немецкой фирмы «Assman Beraten + Planen». Трёхэтажное здание площадью более 26 тыс кв метров примет первых пассажиров уже в начале 2019 и позволит обслуживать в год не 2 млн человек, как ранее, а 3 млн. Кроме того, в комплексе AirCity появится и многофункциональный выставочный центр площадью около 15 тыс кв метров, он расположится рядом с будущими гостиничными и торгово-развлекательными заведениями. Из-за стройки у аэропорта с прошлой недели изменена схема движения общественного и личного транспорта.

— Пассажирам необходимо учитывать этот факт и я настоятельно советую людям приезжать к рейсу с запасом времени, — говорит начальник пресс-службы аэропорта Хабаровска Марина Кравченко. Первая из двух новых остановок общественного транспорта у аэропорта станет намного ближе к выходу из терминала внутренних авиалиний, вторая расположена у международного терминала. Старая дорога для общественного и личного транспорта станет тупиковой — она ведёт на стройплощадку.



В проекте реконструкции хабаровского аэропорта намерены участвовать представители консорциума японских инвесторов «Sojitz Corporation», а губернатор префектуры Ниигата господин Рюити Ёнэяма минувшим летом особо отметил готовность расширять связи с российской стороной и возродить с Хабаровском регулярное авиасообщение.