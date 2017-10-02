В Екатеринбурге открылось движение по проспекту Ленина
В Екатеринбурге закончился транспортный коллапс: после ремонта полностью открыли для движения проезжую часть проспекта Ленина.
В Екатеринбурге закончился транспортный коллапс: после ремонта полностью открыли для движения проезжую часть проспекта Ленина.
По словам жителей города, сегодня утром уже не было пробок, к которым горожане привыкли за время работ на Площади 1905 года.
Напомним, работы начались в июне. Ко Дню города удалось обновить лишь половину. На проспекте ремонтировали проезжую часть и аллею от Вайнера до Московской. Рабочие меняли брусчатку, чтобы устранить повреждения от военной техники 9 Мая.