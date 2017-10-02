В 14 городах Узбекистана созданы кластеры по переработке мусора

Источник: Sputnik

По словам председателя Госкомэкологии Бахрома Кучкарова, в новой Стратегии развития Узбекистана отдельное место занимают вопросы обеспечения экологической безопасности проживания людей, предотвращения экологических проблем, наносящих урон состоянию окружающей среды, здоровью и генофонду населения.

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«Речь идет о развитии системы комплексного управления отходами, включая снижение объемов образования бытовых отходов, полный охват территорий по их сбору и вывозу, широкое внедрение технологий по максимальной утилизации, переработке и производству вторичного сырья, модернизацию полигонов с целью снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и климат», — отметил он, выступая на встрече министров охраны окружающей среды государств-членов СНГ.

Кроме того, республика намерена усилить деятельность в сфере сохранения биологического разнообразия. В этих целях, заметил Кучкаров, планируется развитие сети охраняемых природных территорий с созданием 17 новых и расширением площади имеющихся охраняемых природных территорий, в целом до более 9 миллионов гектаров, что составит более 17% от общей площади территории страны.

Отдельное место в этом, по его словам, будет занимать работа по развитию их инфраструктуры и внедрение инновационных моделей управления, включая повсеместное продвижение экологического туризма в отдельных территориях.

Глава Госкомэкологии также считает, что государственная экологическая экспертиза должна служить основополагающим и превентивным инструментом в снижении отрицательного воздействия на окружающую среду.