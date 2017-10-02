Жительница Хабаровского края: Зимой нашу пятиэтажку разорвет от сырости

Источник: Губерния онлайн

Жители пятиэтажного дома в поселке Эльбан Хабаровского края терпят коммунальное бедствие — их квартиры заливает дождевая вода. По словам местной жительницы Галины Злобиной, крыша стала протекать еще в 2011 году. Недавно подрядчик взялся ремонтировать кровлю, но из-за этого стало только хуже: если раньше топило только верхний этаж, то теперь вода доходит до третьего, сообщает портал «Губерния».

Напомним, в августе жительница дома № 26 на улице 1-й Микрорайрон Галина Злобина рассказала журналисту портала, что от потопа ее спасает лишь натяжной потолок. Теперь не выручает и он. После выхода публикации на дом обратили внимание чиновники, к ситуации подключился Фонд капремонта. В срочном порядке коммунальщики провели конкурс и выбрали подрядную организацию. В середине сентября работники начали чинить крышу, однако, по словам Злобиной, ремонт продлился недолго.

«Сейчас топит 36 квартир. Крыша начала протекать еще шесть лет назад, но коммунальщики зашевелились, когда я обратилась в средства массовой информации. После публикации из министерства ЖКХ приехала женщина и распорядилась, чтобы срочно подключился Фонд капитального ремонта. Буквально на следующий день выбрали подрядчика, на наш дом повесили баннер с реквизитами, и трое рабочих занялись починкой крыши. После того как ее всю расковыряли, один рабочий заболел, второй обиделся на бригадира, а третий не имеет права работать на высоте один. Потом, как назло, пошли ливни. Если ничего с этим не сделать, влага замерзнет зимой, и наш дом разорвет пополам», — рассказала Галина Злобина.

В управляющей компании «Ресурс», которая обслуживает этот дом, пообещали решить проблему в ближайшие недели.