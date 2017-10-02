13 долгостроев Иркутска попали на интерактивную карту проблемных объектов недвижимости страны

Это объекты по адресам: Булавина, Сергеева, Сибирская, 4-ая Советская, Пискунова, Советская, Седова, угол Байкальской и Дыбовского. Общее количество обманутых дольщиков этих домов — 1042. Как обещают в Госдуме, с 1 января 2018 года в России введут единую информационную систему жилищного строительства, которая включит в себя все данные, связанные с объектами долевого строительства.