Два десятка домов в Челябинске остаются без отопления

Источник: РИА "Новости"

Жители двух десятков домов в Челябинске до сих пор остаются без отопления, об этом начальник управления ЖКХ Дмитрий Петров доложил на аппаратном совещании в городской администрации.

По словам Петрова, в 11 домах завершается капремонт, в остальных существуют иные проблемы. Устранить все неполадки планируют в течение десяти дней.

«Прошу глав районов вместе с управлением ЖКХ и управляющими компаниями индивидуально разбираться по каждому случаю. Нужен точечный контроль, по необходимости привлекайте прокуратуру. Также важна обратная связь с жителями, чтобы люди знали, что происходит», — отметил глава города Евгений Тефтелев.