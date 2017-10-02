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08:31 (мск), источник: Tengrinews

Тенге незначительно ослабел в начале недели

Средневзвешенный курс нацвалюты составил 341,27 тенге за доллар по итогам утренних торгов 2 октября на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ЦБ: $ 58.0169   -0.41 € 68.4483   -0.20 ММВБ: $ 57.5200   -0.39 € 68.0000   -0.21
Источник: Tengrinews

По итогам утренних торгов 29 сентября стоимость одного доллара составляла 341,20, дневных — 341,18 тенге.

Первая сделка утренних торгов 2 октября прошла по цене 341 тенге за доллар. Минимальная цена составила 340,80, максимальная — 341,54 тенге за доллар. Курс закрытия торгов составил 341,15 тенге за доллар.

Объем торгов достиг 24,750 миллиона долларов.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 340,2−342,1 тенге за доллар.

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.07 по времени Астаны составила 56,56 доллара за баррель.

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