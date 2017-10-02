Тенге незначительно ослабел в начале недели
Средневзвешенный курс нацвалюты составил 341,27 тенге за доллар по итогам утренних торгов 2 октября на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Средневзвешенный курс нацвалюты составил 341,27 тенге за доллар по итогам утренних торгов 2 октября на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По итогам утренних торгов 29 сентября стоимость одного доллара составляла 341,20, дневных — 341,18 тенге.
Первая сделка утренних торгов 2 октября прошла по цене 341 тенге за доллар. Минимальная цена составила 340,80, максимальная — 341,54 тенге за доллар. Курс закрытия торгов составил 341,15 тенге за доллар.
Объем торгов достиг 24,750 миллиона долларов.
Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.07 по времени Астаны составила 56,56 доллара за баррель.