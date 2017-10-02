Тепло начало поступать в детсады и школы Приморского края
Отопительный сезон стартовал в двух районах.
Отопительный сезон стартовал в двух районах.
Отопительный сезон начался в Тернейском и Пограничном районах Приморского края. Среди первых тепло поступило в местные детские сады и школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель регионального департамента по ЖКХ Елена Пархоменко.
Всего на территории Приморья подготовлены 840 котельных, которые подают тепло на 1,7 тыс. социально значимых объектов и более чем в 14 тыс. жилых домов. На подготовку к отопительному сезону из краевой казны было предусмотрено 3,4 млрд рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в