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08:45 (мск), источник: ИА REGNUM

Тепло начало поступать в детсады и школы Приморского края

Отопительный сезон стартовал в двух районах.

Источник: РИА "Новости"

Отопительный сезон начался в Тернейском и Пограничном районах Приморского края. Среди первых тепло поступило в местные детские сады и школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила руководитель регионального департамента по ЖКХ Елена Пархоменко.

Из-за похолодания к отоплению подключены детские сады и школы Тернейского района и села Барабаш-Левада Пограничного района. По словам Пархоменко, традиционно старт отопительному сезону даёт именно Тернейский район, он же заканчивает его последним.

Всего на территории Приморья подготовлены 840 котельных, которые подают тепло на 1,7 тыс. социально значимых объектов и более чем в 14 тыс. жилых домов. На подготовку к отопительному сезону из краевой казны было предусмотрено 3,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском из-за циклона отопительный сезон стартовал раньше запланированного срока. Вместо 30 сентября людям решили дать тепло на несколько дней раньше — постановление начало действовать 27 сентября.

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