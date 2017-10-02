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09:02 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Сегодня в Перми открывается фронт-офис для обманутых дольщиков

ПЕРМЬ, 2 октября, ФедералПресс. Сегодня открывается «фронт-офис» для обманутых дольщиков Пермского края. Заседание рабочей группы дольщиков и представителей профильных государственных органов прошло на площадке Общественной палаты Пермского края.

Представители краевого минстроя рассказали о работе с банками по вопросам реструктуризации ипотечных кредитов для обманутых дольщиков. По данным министерства, каждый третий участник такого долевого строительства закредитован. «У части есть проблемы, связанные с неисполнением обязательств перед банком. В связи с этим, правительство проработало вопрос оказания помощи этой группе дольщиков», — заявила замминистра, начальник управления жилищной политики Пермского края Фаина Минх.

«Банки готовы предоставлять реструктуризацию ипотечного кредита участнику строительства в проблемном объекте на 1 год. В течение этого года граждане должны принять и оформить юридическое решение о создании ЖСК в процедуре банкротства, также решение о способе и источниках финансирования достройки объекта», — доложил первый зампред краевого правительства Михаил Сюткин. После создания ЖСК и выбора способа достройки банк реструктуризирует ипотечный кредит на весь период достройки дома.

«Фронт-офис» будет оказывать дольщикам юридические консультации, помогать в подготовке необходимых документов. Прием граждан в фронт-офисе будет проходить по адресу: Пермь, ул. Попова, 11, каб.111. С понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00. Телефон (342) 236−36−87.

Также на заседании представители Пермского агентства ипотечного кредитования (ПАИЖК) рассказали о предстоящих мероприятиях по завершению строительства недостроев на ул. Толмачева, 15 и Челюскинцев, 23 (вторая очередь) в Перми.

Напомним, в августе краевым Заксобранием был принят в первом чтении закон о господдержке обманутых дольщиков. Во втором чтении его примут на октябрьском заседании Заксобрания.

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