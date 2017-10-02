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08:51 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге завершился последний этап подключения к теплу

Последний, четвертый этап подключения отопления завершился в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплоснабжающей компании, большая часть объектов ЖКХ и социальных учреждений уже «в тепле».

В централизованной зоне системы теплоснабжения включено 100% потребителей. Ограничения введены на объектах, где выявлены пусковые дефекты на сетях малых диаметров.

В зону ограничений попадает около 300 объектов разного назначения в районе проспекта Ленина, улиц Луначарского, Короленко, Шевченко, Бажова, переулка Озерный, улиц Богатырской, Земледелия, Колхозников, Строителей, Революции.

Оперативные ремонтные бригады работают круглосуточно, ускоренными темпами.

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