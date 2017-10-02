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08:58 (мск), источник: Uralpress.ru

За выбросы вредных веществ в воздух оштрафован завод в Челябинске

Челябинская природоохранная прокуратура в связи с обращениями жителей города, проверила соблюдение требований природоохранного законодательства ООО «Челябинский опытный механический завод».

Нарушая требования федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха», завод осуществляет выбросы вредных загрязняющих веществ без специального разрешения.

До настоящего времени Обществом не подана заявка в областное министерство экологии о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ и ст. 8.46 КоАП РФ. Завод оштрафован на общую сумму 210 тысяч рублей.

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