На дополнительное образование населения Казани выделили 28 млн рублей
(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). На дополнительное образование и профессиональное обучение населения Казани из бюджета РТ выделили 28 млн рублей. Об этом сообщает
(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). На дополнительное образование и профессиональное обучение населения Казани из бюджета РТ выделили 28 млн рублей. Об этом сообщает
С начала 2017 года в Центре занятости новые специальности получили 1336 человек. Кроме того, 1083 человека получили направления на работу благодаря 49 ярмаркам вакансий, в которых приняли участие более 300 кадровых служб.
Около 16 млн рублей из бюджета республики выделили на опережающее обучение почти 1400 работников 12 организаций. Речь идет о предприятиях, на которых проходит модернизация производства в соответствии с инвестиционными проектами по различным программам и профессиям.