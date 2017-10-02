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09:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

На дополнительное образование населения Казани выделили 28 млн рублей

(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). На дополнительное образование и профессиональное обучение населения Казани из бюджета РТ выделили 28 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба исполкома Казани.

С начала 2017 года в Центре занятости новые специальности получили 1336 человек. Кроме того, 1083 человека получили направления на работу благодаря 49 ярмаркам вакансий, в которых приняли участие более 300 кадровых служб.

Около 16 млн рублей из бюджета республики выделили на опережающее обучение почти 1400 работников 12 организаций. Речь идет о предприятиях, на которых проходит модернизация производства в соответствии с инвестиционными проектами по различным программам и профессиям.

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