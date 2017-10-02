В Узбекистане запустили новую платежную систему

Источник: Uzdaily.uz

Разработчиком системы является компания Brio Group. Пользователи могут пользоваться системой через веб-сайт www.oson.uz или мобильные приложения на платформах Android и iOs.

Сейчас пользователи системы могут оплатить за коммунальные услуги, связь и интернет, покупки в магазинах, кафе или ресторанах.

Новая система Oson поддерживает технологии QR-код и NFC. С помощью технологии NFC, пользователи могут осуществлять бесконтактные оплаты.