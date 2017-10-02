В Узбекистане запустили новую платежную систему
В Узбекистане запустили новую платежную систему Oson. Сейчас система работает в режиме
В Узбекистане запустили новую платежную систему Oson. Сейчас система работает в режиме
Разработчиком системы является компания Brio Group. Пользователи могут пользоваться системой через
Сейчас пользователи системы могут оплатить за коммунальные услуги, связь и интернет, покупки в магазинах, кафе или ресторанах.
Новая система Oson поддерживает технологии
В настоящее время Brio Group занимается наращиванием партнёрской базы, привлекая к сотрудничеству представителей малого и крупного бизнеса.