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09:28 (мск), источник: Uzdaily.uz

В Узбекистане запустили новую платежную систему

В Узбекистане запустили новую платежную систему Oson. Сейчас система работает в режиме бета-тестирования.

Источник: Uzdaily.uz

Разработчиком системы является компания Brio Group. Пользователи могут пользоваться системой через веб-сайт www.oson.uz или мобильные приложения на платформах Android и iOs.

Сейчас пользователи системы могут оплатить за коммунальные услуги, связь и интернет, покупки в магазинах, кафе или ресторанах.

Новая система Oson поддерживает технологии QR-код и NFC. С помощью технологии NFC, пользователи могут осуществлять бесконтактные оплаты.

В настоящее время Brio Group занимается наращиванием партнёрской базы, привлекая к сотрудничеству представителей малого и крупного бизнеса.

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