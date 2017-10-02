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09:24 (мск), источник: Sputnik.by

Ивахнюк: по трудовым мигрантам в ЕАЭС лидируют Кыргызстан и Беларусь

Доктор экономических наук, профессор, член Глобальной ассоциации экспертов по миграционной политике Ирина Ивахнюк рассказала о некоторых нюансах в развитии единого рынка труда Евразийского экономического союза.

Источник: Sputnik.by

Специальный доклад «Зачем нужен единый рынок труда в ЕАЭС?», подготовленный коллективом авторов Центра изучения перспектив интеграции (Москва), был представлен в Минске в рамках круглого стола на тему «Свобода передвижения рабочей силы в Евразийском экономическом союзе: преимущества и проблемы», который состоялся в БГЭУ.

«Сама идея свободного передвижения трудовых ресурсов осуществляется только в последние два года. Это сложная сфера, она потихонечку отлаживается. И опыт других стран, прежде всего ЕС, показывает, что требуется координация усилий всех стран-участников, чтобы выстроить наиболее гармоничные отношения на объединенном рынке труда», — сказала Ивахнюк.

В докладе поднимаются вопросы потоков трудовой миграции, степени и возможности учета количества соискателей работы в странах ЕАЭС. Поскольку в условиях Союза трудовые мигранты не обязаны получать какие-либо дополнительные документы, возникает проблема с тем, что они зачастую становятся невидимыми для статистики. Также в докладе учтены наиболее востребованные профессии на едином рынке труда ЕАЭС, ограничения на привлечение рабочей силы в разных странах, а также объемы денежных переводов.

Уже сейчас создание единого рынка труда демонстрирует свои преимущества, но нельзя и игнорировать проблемы, связанные с миграцией в ЕАЭС, отмечают эксперты.

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