ЦБ отозвал лицензию у находящегося под санкциями США Темпбанка
Банк России отзывал лицензию на совершение финансовых операций у московского Темпбанка. Как отмечается в сообщении регулятора, кредитное учреждение входило в систему страхования вкладов.
Банк России отзывал лицензию на совершение финансовых операций у московского Темпбанка. Как отмечается в сообщении регулятора, кредитное учреждение входило в систему страхования вкладов.
Согласно сообщению регулятора, Темпбанк кредитовал «заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации».
С 5 апреля ЦБ ввел для Темпбанка мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 5 июля регулятор продлил его. 22 марта Темпбанк был отключен от системы расчетов «Банковские электронные срочные платежи».
С мая 2014 года Темпбанк и его руководство находятся под американскими санкциями
Темпбанк работал с 1989 года.