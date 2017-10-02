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09:27 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ЦБ отозвал лицензию у находящегося под санкциями США Темпбанка

Банк России отзывал лицензию на совершение финансовых операций у московского Темпбанка. Как отмечается в сообщении регулятора, кредитное учреждение входило в систему страхования вкладов.

Источник: Reuters

Согласно сообщению регулятора, Темпбанк кредитовал «заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации».

Как отмечает ЦБ, в результате этого на балансе банка скопились проблемные активы. Руководство учреждения однако, не смогло оценить риски, что «привело к полной утрате его собственных средств».

С 5 апреля ЦБ ввел для Темпбанка мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 5 июля регулятор продлил его. 22 марта Темпбанк был отключен от системы расчетов «Банковские электронные срочные платежи».

С мая 2014 года Темпбанк и его руководство находятся под американскими санкциями из-за сотрудничества с Сирией и Ираном. В кредитном учреждении были открыты корреспондентские счета сирийского и иракского центральных банков.

Темпбанк работал с 1989 года.

По оценкам ЦБ, он занимал 164-е место в банковской системе России.
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