В Екатеринбурге «мерзнут» 300 домов
Жилых и административных.
Жилых и административных.
В Екатеринбурге на утро 2 октября без отопления остаются 300 зданий разного назначения. Причина — выявленные пусковые дефекты на сетях, сообщили «Уралинформбюро» в
В частности, неполадки при запуске не позволили пустить тепло в срок в микрорайоне Пионерский. До сих пор сидят с холодными батареями жильцы домов на улицах Сулимова, Боровой, Учителей, Советской, Уральской. Все они находятся в управлении УК «Урал-СТ». Аналогичная ситуация в домах по улицам Восточной, Луначарского и Шевченко, которые обслуживает УК «РЭМП Железнодорожного района».
По словам представителя УК «Урал-СТ», авария в Пионерском уже устранена, теплоснабжение будет подано до вечера 2 октября. А вот в домах по улице Восточной, расположенных рядом с железнодорожным вокзалом, с пятницы
Нет отопления и в домах по улицам Бакинских Комиссаров и Краснофлотцев. В управляющей компании РЭМП «Эльмаш» сообщили, что перезапустят тепло, чтобы оно «дотянуло» до всех потребителей. Точные сроки запуска тепла представители компании не назвали, ограничившись туманным «сегодня-завтра».
Сотрудники УЖК «Орджоникидзевская» оказались более информированными. По их словам, в данный момент отсутствует отопление в 37 домах, расположенных по улицам Донбасской, Бакинских Комиссаров, 40-летия Октября, Кировградской, Фестивальной, Орджоникидзе, в переулках Суворовском, Черниговском и на бульваре Культуры. В качестве причины ЧП указывается некая авария, случавшаяся на сетях Екатеринбургской теплосетевой компании.
Однако в самой ЕТК факт аварии не подтвердили. «Ведутся плановые ремонтные работы на теплотрассе», — сообщили работники диспетчерской службы компании.
«Обнаружилось пусковое повреждение подающего трубопровода, — пояснили в
Представители компании заверили, что авария будет устранена сегодня до 17.00.