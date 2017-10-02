В Омске 74 тыс. жителей получают пенсии ниже прожиточного минимума

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74 тыс. омичей получают пенсии ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба минтруда и социального развития в Омской области.

января 2018 года прожиточный минимум для пенсионеров будет увеличен. Впервые с 2015 года его проиндексируют на 3,2% — до 8 480 рублей. Всего в Омской области проживает 74 тыс. жителей, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

«Это достаточно серьезная цифра, и мы понимаем, что это как раз одна из тех категорий граждан, которые наиболее нуждаются в поддержке со стороны государства», — подчеркнул министр труда и социального развития в Омской области Владимир Куприянов.