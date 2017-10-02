Реконструкцию железнодорожного вокзала в Уфе продолжат

Из них «РЖД» выделит около восьмисот миллионов, а регион — 300 миллионов рублей. За республикой закреплено строительству ливневой канализации, инженерных и водопроводных сетей.

РЖД возьмет на себя реконструкцию здания, подземного пешеходного перехода и платформ № 2 и № 3. Кроме этого, планируется построить новую пассажирскую платформу № 4, до которой будет продлён подземный переход. Обновить вокзал планируется к 100-летию республики в 2019 году.