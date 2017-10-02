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09:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Курортный сбор на Кубани введут в 2018 году

КРАСНОДАР, 2 октября, ФедералПресс. С нового года в Краснодарском крае введут курортный сбор. Собранные деньги пойдут на улучшение и развитие курортных территорий Кубани.

Сейчас в регионе обсуждают наиболее оптимальные параметры курортного сбора. Муниципалитеты должны сформировать свои предложения до 10 октября и направить их в региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев утверждает, что расходование собранных средств будет контролироваться при участии жителей региона. Планируется создать специальный совет.

«ФедералПресс» напоминает, что президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон о введении курортного сбора в ряде регионов России. Пилотный проект будет запущен в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

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