Курортный сбор на Кубани введут в 2018 году
КРАСНОДАР, 2 октября, ФедералПресс. С нового года в Краснодарском крае введут курортный сбор. Собранные деньги пойдут на улучшение и развитие курортных территорий Кубани.
КРАСНОДАР, 2 октября, ФедералПресс. С нового года в Краснодарском крае введут курортный сбор. Собранные деньги пойдут на улучшение и развитие курортных территорий Кубани.
Сейчас в регионе обсуждают наиболее оптимальные параметры курортного сбора. Муниципалитеты должны сформировать свои предложения до 10 октября и направить их в региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия, сообщает
Глава Кубани Вениамин Кондратьев утверждает, что расходование собранных средств будет контролироваться при участии жителей региона. Планируется создать специальный совет.
«ФедералПресс» напоминает, что президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон о введении курортного сбора в ряде регионов России. Пилотный проект будет запущен в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.