Молдавский лей сдает позиции по отношению к евро
Согласно обменному курсу Нацбанка, в начале новой рабочей недели особых изменений в стоимость покупки иностранной валюты не намечается.
Согласно обменному курсу Нацбанка, в начале новой рабочей недели особых изменений в стоимость покупки иностранной валюты не намечается.
Таким образом, сегодня молдавский лей несколько укрепился по отношению к американскому доллару, отыграв у него 0,01 бана. В тоже время, лей уступил единой европейской валюте почти шесть банов.
Сегодня, 2 октября, обменный курс составит 17,6117 лея за один доллар (-0,01 бана) и 20,8037 лея (+5,72 бана) за евро.
Обмен другой не менее популярной валюты в Молдове, будет производиться по следующим ценам: 0,6628 лея за 1 гривну, 4,5225 лея за румынский лей и 0,3048 лея за 1 российский рубль.