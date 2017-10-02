Молдавский лей сдает позиции по отношению к евро

Источник: Actualitati.md

Таким образом, сегодня молдавский лей несколько укрепился по отношению к американскому доллару, отыграв у него 0,01 бана. В тоже время, лей уступил единой европейской валюте почти шесть банов.

Сегодня, 2 октября, обменный курс составит 17,6117 лея за один доллар (-0,01 бана) и 20,8037 лея (+5,72 бана) за евро.