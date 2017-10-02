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09:34 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей сдает позиции по отношению к евро

Согласно обменному курсу Нацбанка, в начале новой рабочей недели особых изменений в стоимость покупки иностранной валюты не намечается.

ЦБ: $ 58.0169   -0.41 € 68.4483   -0.20 ММВБ: $ 57.8800   +0.40 € 67.9400   +0.01
Источник: Actualitati.md

Таким образом, сегодня молдавский лей несколько укрепился по отношению к американскому доллару, отыграв у него 0,01 бана. В тоже время, лей уступил единой европейской валюте почти шесть банов.

Сегодня, 2 октября, обменный курс составит 17,6117 лея за один доллар (-0,01 бана) и 20,8037 лея (+5,72 бана) за евро.

Обмен другой не менее популярной валюты в Молдове, будет производиться по следующим ценам: 0,6628 лея за 1 гривну, 4,5225 лея за румынский лей и 0,3048 лея за 1 российский рубль.

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