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11:41 (мск), источник: Восток Медиа

Новую взлётно-посадочную полосу в хабаровском аэропорту отстроили на 60%

Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Источник: Восток Медиа

На территории Хабаровского аэропорта продолжается работа над новой взлётно-посадочной полосой. Специалисты, которые трудятся над новым полотном, вышли за отметку пятидесятипроцентной готовности, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Достигнуто больше 60% общей строительной готовности. Сдача в эксплуатацию планируется в 2019 году», — сообщила корреспонденту агентства начальник пресс-службы ОАО «Хабаровский аэропорт» Марина Кравченко.

Сейчас на объекте продолжают укладывать бетонные плиты и финишное покрытие. Начать эксплуатировать новую взлётно-посадочную полосу планируют в одно время с запуском нового пассажирского терминала.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что трассу длиной в 60 метров фактически сделали с нуля. Работа могла бы идти быстрее, но помешали погодные условия: дождь и сильные порывы ветра. Рабочие прокладывают дренажную сеть, тянут кабели, работают над двумя новыми аварийно-спасательными постами. К концу года подрядчик намерен увеличить процент готовности взлётно-посадочной поломы до 80 — за счёт круглосуточной работы. По словам руководителя структурного подразделения «Трансстроймеханизация» Владимира Дереца, летом 2017 года там трудились порядка 500 человек и 90 единиц техники.

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