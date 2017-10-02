Новую взлётно-посадочную полосу в хабаровском аэропорту отстроили на 60%

На территории Хабаровского аэропорта продолжается работа над новой взлётно-посадочной полосой. Специалисты, которые трудятся над новым полотном, вышли за отметку пятидесятипроцентной готовности, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сейчас на объекте продолжают укладывать бетонные плиты и финишное покрытие. Начать эксплуатировать новую взлётно-посадочную полосу планируют в одно время с запуском нового пассажирского терминала.