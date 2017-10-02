Новую взлётно-посадочную полосу в хабаровском аэропорту отстроили на 60%
Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.
Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.
На территории Хабаровского аэропорта продолжается работа над новой
«Достигнуто больше 60% общей строительной готовности. Сдача в эксплуатацию планируется в 2019 году», — сообщила корреспонденту агентства начальник
Сейчас на объекте продолжают укладывать бетонные плиты и финишное покрытие. Начать эксплуатировать новую
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что трассу длиной в 60 метров фактически сделали с нуля. Работа могла бы идти быстрее, но помешали погодные условия: дождь и сильные порывы ветра. Рабочие прокладывают дренажную сеть, тянут кабели, работают над двумя новыми