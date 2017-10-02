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09:59 (мск), источник: Sputnik.md

Как добиться компенсации от авиакомпании: что говорят эксперты

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. В случае если авиакомпании отказываются возмещать ущерб, причиненный в результате задержки или отмены рейса, пассажирам следует обращаться в Агентство по защите прав потребителей.

Источник: Sputnik.md

Об этом заявил Sputnik директор Государственного органа гражданской авиации Раду Безнюк.

Согласно молдавскому законодательству, максимальная сумма, на которую могут рассчитывать пассажиры составляет 600 евро, и она эквивалентна той, на которую могут рассчитывать граждане ЕС в своих государствах.

Размер компенсации определяется в зависимости от дальности полета и от того, насколько опоздал самолет, рассказал руководитель Государственного органа гражданской авиации.

«До недавнего времени заявления на получение компенсации были редкостью, поскольку люди не знали, каков порядок обращений. В летний период Агентство по защите прав потребителей каждую неделю регистрировало порядка двух-трех заявлений подобного рода», — отметил Безнюк.

Все заявления, поступающие в Государственный орган гражданской авиации, ведомство также перенаправляет в Агентство по защите прав потребителей.

Кроме того, граждане имеют право миновать эту инстанцию и напрямую обращаться в суд, если авиакомпания отказывается возмещать ущерб.

«Операторы обычно избегают или отказывают в немедленной оплате компенсации. Потому что кроме нее, они должны оплатить еще и стоимость билета. И это все — прямые финансовые потери», — разъяснил чиновник.

В настоящее время из Молдовы осуществляются полеты в 40 городов мира.

Летом пассажиропоток увеличивается вдвое. Кроме того, пик приходится на зимние каникулы — с 15 декабря по 15 января, а также в период пасхальных праздников.

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