Новые правила режима потребления электроэнергии: что изменилось?
29 сентября вступило в силу Постановление Правительства РФ № 624, согласно которому устанавливаются новые правила режима потребления электроэнергии.
29 сентября вступило в силу Постановление Правительства РФ № 624, согласно которому устанавливаются новые правила режима потребления электроэнергии.
В основном эти правила касаются двух моментов: порядка ограничения и отключения потребителей от энергоснабжения и формы уведомления потребителей о накопившейся задолженности и планируемом ограничении или отключении от электроснабжения.
Эти нововведения никак не меняют правила потребления электроэнергии в части жилых помещений граждан, затрагивая лишь электроснабжение нежилых помещений, находящихся в собственности физических лиц. Если ранее ограничение и отключение таких помещений (например, гаражей) производилось через два месяца после образования задолженности и отправки трех уведомлений об отключении, то теперь в случае появления задолженности, уведомление может быть отправлено немедленно, а отключение произведено по истечении 10 дней после направления уведомления.
Такой же порядок будет действовать в отношении всех потребителей (кроме жилых домов и квартир граждан, и
Кроме того, постановление № 624 изменяет порядок уведомления потребителей о задолженности и возможных связанных с ней санкциях со стороны энергетиков. Если ранее единственным, по сути, способом уведомления было почтовое отправление, то сегодня сообщение можно направить по электронной почте, в
Способ доставки таких уведомлений должен быть прописан в договоре поставки электроэнергии. Если способ не выбран, то инициатор отключения вправе разместить уведомление в СМИ — официальном печатном органе для публикации нормативных актов органами государственной власти, или же избрать любой другой путь, позволяющий подтвердить доставку уведомления.
Нарушение режима самоограничения, ограничения, отключения, самовольное подключение к сетям являются административным правонарушением, караются штрафами до 200 тысяч рублей и дисквалификацией должностных лиц на срок до трех лет.
С полным текстом постановления № 624 вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.