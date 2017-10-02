Новые правила режима потребления электроэнергии: что изменилось?

Эти нововведения никак не меняют правила потребления электроэнергии в части жилых помещений граждан, затрагивая лишь электроснабжение нежилых помещений, находящихся в собственности физических лиц. Если ранее ограничение и отключение таких помещений (например, гаражей) производилось через два месяца после образования задолженности и отправки трех уведомлений об отключении, то теперь в случае появления задолженности, уведомление может быть отправлено немедленно, а отключение произведено по истечении 10 дней после направления уведомления.



Такой же порядок будет действовать в отношении всех потребителей (кроме жилых домов и квартир граждан, и социально-значимых объектов): образование задолженности (например, не уплачен аванс) — направление уведомления — ограничение или отключение по истечении 10 дней после направления уведомления.



Кроме того, постановление № 624 изменяет порядок уведомления потребителей о задолженности и возможных связанных с ней санкциях со стороны энергетиков. Если ранее единственным, по сути, способом уведомления было почтовое отправление, то сегодня сообщение можно направить по электронной почте, в смс-сообщении, разместить информацию о задолженности и отключении на официальном сайте инициатора отключения (если данный сайт зарегистрирован в качестве СМИ).



Способ доставки таких уведомлений должен быть прописан в договоре поставки электроэнергии. Если способ не выбран, то инициатор отключения вправе разместить уведомление в СМИ — официальном печатном органе для публикации нормативных актов органами государственной власти, или же избрать любой другой путь, позволяющий подтвердить доставку уведомления.



Нарушение режима самоограничения, ограничения, отключения, самовольное подключение к сетям являются административным правонарушением, караются штрафами до 200 тысяч рублей и дисквалификацией должностных лиц на срок до трех лет.



С полным текстом постановления № 624 вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке.